River derrotó 1-0 a Rosario Central y pasó a la final del Torneo Apertura 2026

Con un gol de penal de Facundo Colidio, River derrotó 1-0 a Rosario Central y buscará sumar un nuevo título argentino frente a Belgrano o Argentinos Juniors.
River se hizo fuerte en el estadio Monumental y venció 1-0 a Rosario Central para sacar boleto directo a la final del Torneo Apertura 2026. El único tanto lo marcó Facundo Colidio, en el segundo tiempo, de penal.
El Millonario buscará sumar un nuevo título local el próximo domingo 24 de mayo frente a Argentinos Juniors o Belgrano de Córdoba.
En el caso del Millonario, las malas noticias pasan por una probable grave lesión de Sebastián Driussi, que salió en la primera mitad, de Gonzalo Montiel –falló hasta un penal- y de Aníbal Moreno, que no pudo completar el partido.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
47 minutos ST: último cambio en Central
Carlos Quintana ingresó para jugar de nueve en lugar de Vicente Pizarro.
45 minutos ST: se juegan siete más
Central busca de forma desesperada el empate ante un River que resiste.
43 minutos ST: amonestado Alejo Véliz
El delantero le entró fuerte a Lautaro Rivero.
40 minutos ST: preocupación por Rivero
El defensor de tiró al piso alegando que estaba algo mareado. No obstante, se paró inmediatamente.
37 minutos ST: fuerte patada de Copetti sobre Rivero
De forma involuntaria, el delantero le pegó en el rostro al defensor de River, que quedó en el piso con sangre en su cara.
37 minutos ST: últimos dos modificaciones en River
Germán Pezzella y Marcos Acuña ingresaron en lugar de Matías Viña y Facundo Colidio.
34 minutos ST: nueva variante en Central
Alejo Véliz ingresó en lugar de Gastón Ávila.
34 minutos ST: amonestado Facundo Colidio
El delantero cortó una contra del Canalla con una falta sobre Julián Fernández.
29 minutos ST: Rosario Central se despertó en la noche del Monumental
Después de una hora en la que fue notablemente superado por River, tras quedar en desventaja está jugando con otro ímpetu.
26 minutos ST: ¡Otro palo de Central!
Ángel Di María tiró un centro envenenado que atravesó toda el área y se estrelló contra el poste.
25 minutos ST: triple modificación en Rosario Central
Jáminton Campaz, Facundo Mallo y Julián Fernández reemplazaron a Ignacio Ovando, Pol Fernández y Enzo Giménez.
23 minutos ST: Rosario Central maneja la pelota por primera vez en el partido
El Canalla busca reaccionar del resultado adverso e intenta dar un paso hacia adelante. Almirón todavía no realizó modificaciones.
17 minutos ST: ¡Casi lo liquida River!
Una vez más, el Millonario recuperó la pelota en campo rival y Fausto Vera sacó un remate que se fue rozando el palo.
¡GOL DE RIVER!
Facundo Colidio venció a Jeremías Ledesma y estableció el 1-0 del Millonario sobre el Canalla.
¡¡¡GOL DE COLIDIO DE PENAL PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE ROSARIO CENTRAL!!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PCkkv3Dj2l— SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026
14 minutos ST: ¡PENAL PARA RIVER!
Jeremías Ledesma llegó tarde a un cruce con Joaquín Freitas y el árbitro Nicolás Ramírez cobró la pena máxima. El arquero fue amonestado.
12 minutos ST: amonestado Fausto Vera
El mediocampista es el primer apercibido en River.
11 minutos ST: ¡SE SALVÓ RIVER!
Rosario Central estuvo al borde de abrir el marcador después de un remate de Pol Fernández que se desvió en Lautaro River. Entre el palo y Santiago Beltrán mantuvieron el cero en el Millonario.
10 minutos ST: segunda modificación en River
El joven de 19 años Lucas Silva ingresó en lugar de Aníbal Moreno, que se retiró con molestias.
9 minutos ST: ¡Otro lesionado en River!
Aníbal Moreno se tiró al piso por una molestia física. El mediocampista viene jugando al límite en los últimos partidos del Millonario.
6 minutos ST: River controla la posesión de la pelota
Al igual que el primer tiempo, el elenco de Núñez maneja los hilos del juego en el Monumental.
2 minutos ST: River mantiene la presión intensa
El Millonario aprieta rápidamente para anular el juego de Central y recupera rápido la pelota.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
River Plate y Rosario Central igualan sin goles en el Monumental por las semifinales del Apertura. Fabricio Bustos ingresó en lugar de Gonzalo Montiel —llegó con los justo por una molestia física— en River. Rosario Central no realizó modificaciones.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
53 minutos: ¡La tuvo Central en la última!
El Canalla generó peligro en una jugada que tuvo una serie de rebotes dentro del área de River. Ovando no pudo controlar para definir.
48 minutos: gran jugada de River que volvió a generar peligro
Tras una buena triangulación de su ofensiva, Juan Cruz Meza tiró un centro que Facundo Colidio no pudo conectar con precisión.
45 minutos: se juegan ocho más
River busca adelantarse en el marcador antes del final del primer tiempo. Central resiste.
40 minutos: River asedia el arco de Central
El equipo del Chacho Coudet generó una serie de situaciones de peligro ante un elenco de Almirón que no puede salir desde el fondo.
34 minutos: River sigue dominando el encuentro
A pesar del golpe del penal malogrado, el Millonario maneja los hilos del desarrollo y Central tiene problemas para superar la mitad de la cancha.
30 MINUTOS: ¡ATAJÓ LEDESMA!
Gonzalo Montiel fue el encargado de ejecutar el penal, pero el arquero se destacó con una buena atajada sobre su palo derecho.
27 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!
Luego de revisar la jugada en el VAR, Nicolás Ramírez cobró penal a favor del Millonario y tarjeta amarilla para Gastón Ávila. “Contacto con el codo en el rostro”, explicó el árbitro.
26 minutos: ¡RAMÍREZ AL VAR!
El árbitro revisará la jugada por el fuerte codazo de Ávila sobre Martínez Quarta.
24 minutos: todo River pide penal por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta
En el centro que cayó del tiro libre por la falta de Ovando, el central de River recibió un golpe en la cara.
23 minutos: Ovando es el segundo amonestado en la visita
El marcador central de Rosario Central le cometió una fuerte infracción a Joaquín Freitas.
18 minutos: Enzo Copetti se tiro al suelo por un manotazo de Lucas Martínez Quarta
El delantero y el marcador central tuvieron un cruce cuando la pelota estaba lejos de ellos. Las interrupciones predominan en el desarrollo.
16 minutos: River controla la posesión de la pelota y Central espera replegado
El cuadro local se hizo cargo de manejar el desarrollo del partido en el Monumental. El Canalla busca golpear con ataques directos.
12 minutos: primer cambio en River
Sebastián Driussi se retiró llorando del estadio y en su lugar ingresó Joaquín Freitas.
9 minutos: Driussi, llorando desconsolado tras un golpe en su rodilla
El delantero recibió una entrada de Franco Ibarra y será retirado en camilla.
7 minutos: primer amonestado en Central y se encendieron las alarmas en River por Driussi
Franco Ibarra recibió la tarjeta amarilla por una entrada sobre Matías Viña. El delantero del Millonario fue golpeado por el propio mediocampista en el inicio de la jugada y pidió el cambio.
7 minutos: River impregna un presión alta para recuperar la pelota
Ambos elencos buscar elaborar jugadas de peligro desde asociaciones de pases. El Millonario logró recuperar varios balones en campo rival.
3 minutos: Di María respondió con la primera de Central
El Canalla aprovechó la defensa mal parada del Millonario y, cuando el Fideo sacó el remate, Matías Viña bloqueó el tiro de manera perfecta.
2 minutos: primer remate de larga distancia de River
Como sello característico del equipo del Chacho, Aníbal Moreno recuperó la pelota tras una presión alta y buscó sorprender con un tiro desde afuera del área.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!