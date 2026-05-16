Werner ganó la clasificación de la cuarta fecha del TC Pick Up en La Plata

Mariano Werner ganó la clasificación de TC Pick Up en el autódromo de La Plata y volvió a ratificar su gran presente dentro de la categoría. El piloto entrerriano registró el mejor tiempo de la jornada clasificatoria correspondiente a la cuarta fecha del campeonato y alcanzó así su 21ª pole position en la divisional.

A bordo de su Foton, el “Zorro” de Paraná marcó un tiempo de 1m28s353 y logró una diferencia de 0s210 sobre Tobías Martínez, quien terminó segundo con su Chevrolet S10. El tercer lugar quedó en manos de Ignacio Faín, piloto de Ford Ranger, que completó un destacado desempeño en la tanda cronometrada.

Con este resultado, Werner sumó dos puntos importantes para el campeonato y alcanzó la línea de Otto Fritzler en la tabla de posiciones. Ambos pilotos comparten ahora el liderazgo del certamen en una temporada que se presenta cada vez más competitiva y ajustada.

Werner reafirmó su dominio en La Plata

El rendimiento del piloto paranaense en el circuito platense no sorprendió dentro del ambiente del automovilismo nacional. Werner ya había mostrado un nivel sobresaliente en la fecha anterior disputada en el mismo escenario, donde dominó prácticamente todas las instancias del fin de semana.

En aquella competencia, el entrerriano había sido segundo en clasificación, ganó la serie más rápida y luego se impuso de punta a punta en la final. Ese antecedente le permitió llegar con confianza renovada a esta nueva presentación del TC Pick Up.

Foto: Archivo Elonce.

La evolución del equipo también quedó reflejada en el funcionamiento de la camioneta. “Estoy contento y agradecido con todo el equipo. Mejoramos lo hecho la fecha pasada y estamos muy bien parados para la Final”, expresó Werner luego de quedarse con el mejor registro clasificatorio.

El cronograma para la definición del fin de semana

La jornada del domingo comenzará temprano con las series del TCP Pick Up. La primera batería se disputará entre las 10.05 y las 10.15, mientras que la segunda tendrá lugar desde las 10.28 hasta las 10.38.

Posteriormente se desarrollarán las series del TCPU y, finalmente, llegará el turno de la final principal del TC Pista Pick Up, prevista para las 12.33 sobre un total de 18 vueltas o un máximo de 30 minutos.

Más tarde se correrá la final del TC Pick Up, programada para las 13.16, cerrando así un fin de semana cargado de actividad y expectativa en el trazado platense, donde Werner buscará volver a festejar y afirmarse como uno de los grandes candidatos al título.