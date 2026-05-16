Peligro en una plaza de Paraná: vecinos alertaron por chicos que arrojaron una rueda hacia la calle

REDACCIÓN ELONCE
Una situación de peligro preocupó a vecinos de Paraná en la zona de Churruarín y Blas Parera. Denunciaron que chicos jugaban arrojando una rueda hacia la calle en un sector con tránsito constante.
Vecinos de Paraná advirtieron sobre una situación de peligro que se registró en la plaza ubicada en la intersección de Churruarín y Blas Parera, en la zona este de la ciudad, conocida como Paseo de la Enfermería. Según señalaron, chicos jugaban arrojando una rueda hacia la calle sin supervisión de adultos, en un área donde circulan vehículos de manera permanente.
La preocupación creció debido al intenso tránsito que presenta el sector, tanto de autos como de motos y colectivos, lo que incrementa el riesgo de accidentes. De acuerdo al relato de vecinos, la rueda fue lanzada hacia la calzada y luego los menores corrieron detrás de ella.
La situación generó indignación entre quienes viven y transitan habitualmente por el lugar, ya que consideran que puede producirse un episodio grave en cualquier momento si no se toman medidas preventivas.
Preocupación en la zona este
El episodio ocurrió en inmediaciones del Paseo de la Enfermería, un espacio público frecuentado por familias y personas que realizan actividades recreativas y deportivas. Sin embargo, la conducta de los menores encendió la alarma entre frentistas y automovilistas.
Además, señalaron que el principal temor es que algún conductor no logre frenar a tiempo o que los propios chicos resulten lesionados al correr detrás de la rueda en plena circulación vehicular.
Piden prevención y controles
Ante esta situación, los habitantes del sector solicitaron mayor supervisión y prevención para evitar accidentes. También insistieron en la importancia del acompañamiento de adultos responsables cuando los menores utilizan espacios públicos cercanos a avenidas transitadas.