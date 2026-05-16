Empresas empleadoras: en el último año cerraron más de 13 mil firmas en Argentina

La cantidad de empresas empleadoras registradas en Argentina volvió a mostrar una fuerte caída durante el último año. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026 desaparecieron 13.571 firmas en todo el país, una contracción del 2,5% del total nacional, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizados por la consultora Politikon Chaco.

El informe advierte que el derrumbe afecta de manera generalizada a casi todas las provincias argentinas y marca una profundización de la crisis del entramado productivo formal. Además, el indicador acumula 23 meses consecutivos de retrocesos interanuales.

“Con la caída de febrero, ya son 23 los meses consecutivos con descensos interanuales en este indicador, con la particularidad de que desde agosto de 2025 la velocidad de caída viene acelerando”, indicó el reporte elaborado por Politikon Chaco.

Las provincias más afectadas

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó la pérdida de empresas empleadoras, con 4.086 firmas menos en el último año, equivalente a una caída del 2,4%.

Detrás se ubicó Córdoba, que perdió 2.062 empresas (-4,1%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.496 empleadores menos (-1,2%) y Santa Fe, donde desaparecieron 1.231 firmas (-2,5%).

“Estos distritos presentan mermas profundas debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional”, resaltó la consultora.

Provincias con fuertes derrumbes y una sola excepción

Aunque las mayores pérdidas absolutas se concentraron en los principales centros productivos del país, algunas provincias registraron caídas porcentuales mucho más profundas.

La Rioja mostró el peor desempeño del país con un retroceso cercano al 10% en el último año. También hubo bajas importantes en Chaco y Catamarca, mientras que provincias como La Pampa, San Juan, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron descensos menores al 2%.

La única excepción a la tendencia nacional fue Neuquén. Impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera, la provincia logró incrementar un 2,1% la cantidad de firmas empleadoras registradas.

La caída de empresas ya impacta en el empleo formal

El cierre de empresas empleadoras también comenzó a reflejarse con fuerza en el mercado laboral. De acuerdo al informe, el empleo privado formal cayó 1,5% respecto de enero de 2025, lo que representa una pérdida de 94.200 puestos de trabajo.

Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, la cifra asciende a 206.262 empleos privados menos en todo el país.

A pesar del crecimiento récord en sectores como petróleo y minería, el informe también advierte que esas actividades perdieron cerca de 9.000 empleos formales durante el mismo período, evidenciando que el aumento de la producción no necesariamente se traduce en una mayor generación de puestos de trabajo.