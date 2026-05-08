Cerró histórica fábrica proveedora de insumos para neumáticos y afecta a 150 trabajadores

La empresa Cabot Argentina comunicó oficialmente el cierre definitivo de su planta ubicada sobre avenida Larrabure, en la ciudad bonaerense de Campana. La decisión marca el final de más de seis décadas de actividad industrial en el país y pone en marcha el proceso de desmantelamiento de una fábrica considerada estratégica para la producción nacional de negro de humo.

El impacto laboral directo alcanza a 90 trabajadores de planta, aunque el número de afectados asciende a 150 si se contemplan los empleos indirectos vinculados a servicios de vigilancia, comedor, mantenimiento y lavadero.

Tras conocerse la noticia, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) realizó una protesta frente a los portones de la planta y comenzó gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, el próximo miércoles habrá una audiencia en La Plata para discutir la situación de los empleados y las condiciones de salida de la compañía del país.

Preocupación en la industria del caucho

El cierre de Cabot Argentina generó una fuerte alarma dentro del sector industrial. La Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) manifestó su “profunda preocupación” por la decisión de la compañía y advirtió sobre las consecuencias para toda la cadena productiva.

“La decisión no constituye un hecho aislado ni puede ser interpretada solamente como el cierre de una unidad productiva. Representa una señal de alerta para toda la cadena de valor del caucho”, sostuvo la entidad en un comunicado.

La federación explicó que el negro de humo es un insumo esencial para la fabricación de neumáticos, piezas técnicas, artículos industriales y diversos productos vinculados al caucho y al plástico.

“Cada cierre de una planta proveedora implica pérdida de conocimiento técnico, empleo calificado, integración productiva nacional y autonomía industrial”, agregó la FAIC, al tiempo que reclamó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que analicen “con urgencia” el impacto de la medida.

Además, solicitaron abrir “una instancia de análisis y diálogo” y reclamaron políticas industriales que permitan sostener proveedores estratégicos para evitar una mayor dependencia externa.

Una planta histórica y estratégica

La planta de Campana ocupaba un lugar central dentro de la historia corporativa de la multinacional. Fue inaugurada el 14 de julio de 1962 y se convirtió en la primera instalación de la empresa en América Latina.

En sus comienzos, la fábrica tenía capacidad para producir 12.700 toneladas anuales y contaba con una plantilla de 83 trabajadores. Con el paso del tiempo, la producción creció hasta alcanzar las 85.000 toneladas anuales de negro de humo.

El proceso industrial utilizaba principalmente aceite decantado proveniente de la refinería de YPF en Ensenada, además de gas natural argentino. En los últimos años, la firma también había avanzado en proyectos de autoabastecimiento energético.

El negro de humo es considerado un insumo estratégico para distintas ramas industriales, especialmente la producción de neumáticos y artículos de caucho. De hecho, Cabot Argentina era la única empresa que fabricaba este producto en el país, lo que le otorgaba un rol clave dentro del entramado industrial argentino.

El cierre de la planta abre ahora un escenario de incertidumbre para trabajadores, proveedores y empresas que dependen del abastecimiento local de este insumo esencial.