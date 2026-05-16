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Hidrovía: la oposición pide suspender la licitación tras denuncias de irregularidades

Un proyecto presentado en Diputados advierte sobre posibles fallas en el proceso, cuestionamientos a la transparencia y limitaciones a la competencia en la adjudicación de la Vía Navegable Troncal.

16 de Mayo de 2026
El diputado Jorge Taiana solicitó la suspensión inmediata de la licitación por irregularidades
El diputado Jorge Taiana solicitó la suspensión inmediata de la licitación por irregularidades

Un proyecto presentado en Diputados advierte sobre posibles fallas en el proceso, cuestionamientos a la transparencia y limitaciones a la competencia en la adjudicación de la Vía Navegable Troncal.

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal y solicitó la suspensión inmediata del proceso, luego de que un dictamen oficial advirtiera sobre presuntas irregularidades.

 

La iniciativa surge tras las observaciones realizadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que señaló “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento impulsado por el Gobierno nacional. A estos cuestionamientos se sumaron aportes de la Fiscalía Anticorrupción, que también detectó posibles incumplimientos normativos.

 

Según el proyecto, uno de los puntos críticos fue la audiencia pública informativa, donde se habría puesto a disposición una gran cantidad de documentación técnica en plazos reducidos, lo que habría dificultado una participación ciudadana efectiva.

Principales planteos

 

Además, se cuestionaron cláusulas específicas del pliego licitatorio, como las vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE). Estas condiciones, según se advierte, podrían afectar la transparencia y la libre competencia.

Jorge Taiana
Jorge Taiana

 

El dictamen también retoma objeciones planteadas en procesos anteriores, entre ellas un posible direccionamiento de la licitación y la falta de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente.

 

Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, sostuvo Taiana.

Temas:

Jorge Taiana hidrovía Irregularidades
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