Hidrovía: "No se va a mover un centímetro de arena sin antes tener la factibilidad ambiental"

Iñaki Arreseygor a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, confirmó que la tarifa bajará 15% cuando asuma el operador privado. También dio detalles del cronograma de licitación y controles.
La concesión de la hidrovía avanzó con definiciones clave y el anuncio de una baja en el costo del peaje, según confirmó el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arresygor. El funcionario aseguró que la reducción será inmediata una vez que el operador privado asuma la administración del sistema troncal de navegación.
Durante su exposición en el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario ante más de 300 asistentes presenciales y cientos de participantes virtuales, el funcionario brindó precisiones sobre el proceso licitatorio en marcha.
Arresygor explicó que el cronograma avanza según lo previsto y anticipó que en julio se concretaría la preadjudicación del contrato, lo que permitiría que el nuevo concesionario esté operativo en el segundo semestre del año.
Cronograma y reducción de tarifas
El titular de la Agencia detalló que el proceso se encuentra en la etapa de análisis de ofertas técnicas y que en las próximas semanas se avanzará con la apertura del sobre económico. “En dos o tres semanas estaremos terminando el análisis del sobre dos y procedemos la apertura del tercer sobre”, indicó.
En ese contexto, sostuvo que el esquema permitirá una reducción del peaje del orden del 15%, pasando de 4,30 a 3,80 dólares por tonelada de registro neto. “Desde el momento 0 hay una baja en el costo del flete”, afirmó, al tiempo que rechazó versiones sobre un eventual encarecimiento del sistema logístico.
Además, remarcó que la mejora en la navegación y en la eficiencia operativa generará impactos positivos en la competitividad del comercio exterior argentino, en especial para las economías regionales.
Impacto ambiental y obras
Otro de los puntos centrales abordados fue el impacto ambiental de las obras previstas. Arresygor aseguró que no se avanzará en tareas de dragado sin estudios previos aprobados por las autoridades correspondientes.
“Quiero insistir que no se va a mover un centímetro de arena o un centímetro de barro si antes no hay un estudio de impacto ambiental”, enfatizó.
Según explicó, el primer estudio será el de armonización de profundidades entre el río Paraná y el Río de la Plata, proceso que podría demandar alrededor de un año. Posteriormente, se avanzará en evaluaciones para aumentar el calado, lo que podría concretarse en un plazo de cinco a seis años.
Control y participación provincial
En relación al control de la concesión, el funcionario indicó que se prevé la creación de un consejo de seguimiento con participación de distintos actores, aunque aclaró que no será un ente autárquico.
“Será un consejo chico, ad honoren, con mesas de trabajo permanentes”, explicó, al tiempo que adelantó que el borrador estará listo en breve y podría implementarse antes de la preadjudicación.
En paralelo, autoridades provinciales plantearon la necesidad de tener participación en el seguimiento, especialmente en temas vinculados a la seguridad, publicó Rosario3 Si bien se aclaró que esas competencias corresponden a organismos nacionales, se dejó abierta la posibilidad de articulación institucional.