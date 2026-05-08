Diputados piden suspender la licitación de la Hidrovía por presuntos documentos falseados

El diputado nacional Jorge Taiana presentó este jueves un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para pedir la suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía, en medio de denuncias por presuntas irregularidades técnicas, jurídicas, ambientales e institucionales. El planteo pone el foco en la supuesta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido usada como aval del proceso licitatorio.

La iniciativa apunta contra la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025, para la concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná. En el texto, Taiana reclama que el Poder Ejecutivo suspenda la continuidad del procedimiento hasta que se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).

El proyecto sostiene que el proceso se encuentra bajo sospecha por el presunto uso de documentación falsa, la falta de estudios de impacto ambiental adecuados, el posible direccionamiento de los pliegos y la afectación de las facultades de control y participación de las provincias ribereñas. También advierte por el desmantelamiento de organismos federales de control sobre una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Nuevas pruebas ante la PIA por el informe atribuido a la UNCTAD

El pedido legislativo se apoya, además, en una nueva presentación realizada el 6 de mayo de 2026 ante la PIA, donde se aportaron elementos vinculados a la presunta falsedad de instrumentos públicos en el marco de la licitación. Según ese escrito, en el expediente ya se encuentran acumuladas denuncias por presunta violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta en perjuicio del Estado y confección o uso de instrumentos públicos reputados falsos.

La nueva presentación ante la PIA fue realizada por DTA Engenharia LTDA., con intervención del abogado Eduardo Barcesat en representación de la firma brasileña. El planteo se sumó a una denuncia previa de integrantes de la Comisión Canal Magdalena, encabezada por el ingeniero José María Lojo, quien también advirtió públicamente sobre las presuntas irregularidades en el proceso. “Hay pruebas de que la licitación de la Vía Navegable Troncal se basa en estudios apócrifos”, sostuvo.

En esa línea, Lojo reclamó frenar el trámite administrativo y afirmó que es “urgente detener el proceso licitatorio de la VTN para evitar que el efecto de los delitos denunciados se consumen en perjuicio de los productores y consumidores argentinos”.

El punto central de la denuncia es un supuesto “informe técnico” atribuido a expertos de la UNCTAD, organismo de la ONU, que habría sido utilizado como respaldo del proceso licitatorio. De acuerdo con la presentación, ese documento carecería de la carátula propia de un informe emanado de ese organismo, no identificaría a los expertos que participaron en su elaboración y no tendría idoneidad suficiente en materia de impacto ambiental, uno de los puntos sensibles de una obra de dragado de esta magnitud.

El comunicado también sostiene que una investigación realizada por una empresa internacional especializada en delitos informáticos describió mecanismos que impedirían rastrear quién encargó la supuesta experticia, quiénes fueron los profesionales que la elaboraron y firmaron digitalmente, y qué antecedentes técnicos tenían. Además, señala que tanto la ONU como la UNCTAD habrían sido requeridas para reconocer o informar sobre la autoría del documento, pero no habrían brindado respuesta hasta la ampliación de la denuncia.

En esa misma línea, el proyecto de Taiana afirma que el informe técnico-forense detectó que los documentos fueron generados mediante Microsoft Word Office 365 y que no responderían a los formatos institucionales habituales de Naciones Unidas. También advierte que los archivos no contienen firmas digitales criptográficas válidas, mientras que las firmas visibles serían imágenes insertadas compatibles con montajes gráficos o recortes digitales.

Según el texto, tampoco existirían códigos de serie, ISBN, avisos editoriales ni otros elementos característicos de publicaciones oficiales de la UNCTAD. Para Taiana, la eventual utilización de documentación falsa o adulterada en una licitación pública internacional que definiría por décadas la principal vía de navegación del país compromete la legalidad administrativa, la transparencia de la contratación pública y la confianza institucional en el proceso.

Cuestionamientos ambientales, económicos y de soberanía

Además del eje documental, el proyecto advierte sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental integrales respecto de la profundización del calado del Río Paraná, proyectada entre 40 y 44 pies. De acuerdo al planteo, distintas presentaciones judiciales y técnicas alertaron sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños.

Taiana también cuestiona la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al considerar que implicaría un retroceso en la participación de las provincias ribereñas y una pérdida de capacidad de fiscalización estatal sobre la vía navegable. El proyecto remarca que se trata de una infraestructura central para el comercio exterior argentino, por donde circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del país.

En el plano económico, el texto objeta las condiciones previstas en los pliegos y advierte que la implementación de bandas tarifarias con precios mínimos y máximos podría desnaturalizar el concepto de concesión a riesgo empresario. Bajo esa línea, el esquema terminaría funcionando como una garantía de ingresos mínimos para el concesionario, con costos absorbidos por productores y usuarios de la vía navegable.

La denuncia presentada ante la PIA también señala un posible favorecimiento a empresas extranjeras de origen belga, entre ellas Jan De Nul, actual operadora del dragado y balizamiento de la Hidrovía. Además, cuestiona que el informe atribuido a la UNCTAD propiciaría que la obra sea realizada por una tercera persona jurídica creada exclusivamente para la adjudicación, lo que, según la presentación, podría reducir la responsabilidad patrimonial frente a eventuales daños.

El documento agrega una advertencia de carácter estratégico: sostiene que la licitación podría afectar la soberanía fluvial y marítima argentina y favorecer el desvío del tránsito de mercaderías hacia el Puerto de Montevideo, encareciendo y alargando la salida al Atlántico Sur.

Por todo ello, el proyecto reclama que cualquier proceso futuro vinculado con la administración y concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná garantice transparencia, legalidad, participación federal de las provincias ribereñas, control estatal, preservación ambiental y defensa del interés nacional.