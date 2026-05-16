Atentado en Italia: un hombre atropelló a peatones y apuñaló a un vecino

El atentado en Italia ocurrió en la ciudad de Módena, donde un conductor embistió a ocho personas y apuñaló a un hombre que intentó frenarlo. Dos víctimas permanecían internadas en estado crítico.
El atentado en Italia ocurrido este sábado en la ciudad de Módena dejó al menos ocho personas heridas, dos de ellas en estado crítico, luego de que un conductor atropellara deliberadamente a varios peatones y apuñalara a un vecino que intentó detenerlo durante la fuga.
El dramático episodio se produjo sobre Via Emilia, una de las arterias históricas y más transitadas del centro de Módena, cerca de Largo Garibaldi y Largo Porta Bologna. Según reconstruyeron medios italianos y autoridades locales, el automovilista aceleró repentinamente sobre la vereda y embistió a numerosas personas antes de perder el control del vehículo.
El auto terminó incrustado contra la vidriera de un comercio, mientras en la zona se vivieron escenas de desesperación y caos. Testigos afirmaron que varias personas salieron despedidas por el impacto y que los peatones corrían para resguardarse.
Una mujer podría perder ambas piernas
Entre las víctimas se encontraba una mujer que sufrió heridas devastadoras en sus piernas y podría ser sometida a una amputación bilateral debido al aplastamiento sufrido durante el ataque. Otras dos personas continuaban internadas en grave estado.
“Vimos el auto venir directo hacia la vereda. Aceleró de golpe y la gente salió despedida por el aire”, relató un vecino que presenció el momento del ataque y colaboró con la asistencia a los heridos.
Ecco l'attacco di #Modena. Le immagini valgono più di mille parole. Alla guida Salim El Koudri. In Italia serve pulizia. pic.twitter.com/eYCGca2Xce— Marco Maggioni (@marcmaggioni) May 16, 2026
El conductor fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de 31 años, hijo de inmigrantes marroquíes y residente en la provincia de Módena. De acuerdo con la información difundida por la prensa local, no poseía antecedentes penales, era licenciado en Economía y había recibido tratamiento por problemas psiquiátricos.
Persiguieron al agresor y un vecino fue apuñalado
Luego del choque, el sospechoso descendió del vehículo e intentó escapar corriendo entre las calles cercanas. Varios vecinos comenzaron a perseguirlo para impedir que huyera hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.
Durante esa persecución, Luca Signorelli, uno de los hombres que intentó reducirlo, fue atacado con un cuchillo. El vecino recibió dos puñaladas, una cerca del corazón y otra en la cabeza.
Con visibles heridas y la cabeza cubierta de sangre, el hombre describió luego cómo ocurrieron los hechos. “Mientras tratábamos de ayudar a la mujer herida, él escapó. Lo seguimos entre varios y apareció detrás de unos autos con un cuchillo en la mano”, contó a periodistas italianos.
En Modena (Italia), un terrorista de origen marroquí arrolló a 12 peatones y apuñaló a varios.
Luca Signorelli, héroe italiano, lo persiguió, recibió puñaladas y junto a otros civiles lo redujo hasta que llegó la policía.
El valor civil no se rinde! 🇮🇹 pic.twitter.com/bWBe61rtqQ— Dr. Victor Tutú (@victorfyt) May 16, 2026
Investigan si se trató de un atentado
Pese a las heridas sufridas, Signorelli logró sujetar al agresor junto con otras personas hasta inmovilizarlo. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y concretaron la detención del sospechoso, indicó TN.
El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, calificó lo sucedido como “un acto dramático y gravísimo” y confirmó que las autoridades investigaban si existió una motivación terrorista detrás del ataque.
“Necesitamos entender exactamente qué ocurrió, pero si se confirma una motivación terrorista, estaríamos frente a un hecho todavía más grave”, declaró el funcionario.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que seguía el caso “con máxima atención” y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Además, destacó el accionar de los ciudadanos que intervinieron para detener al agresor.
Por su parte, el viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani, calificó el episodio como “extremadamente grave” y valoró la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.