Se incendió el histórico hotel Huemul en Bariloche: fotos y video

Se incendió un histórico hotel en Bariloche durante la tarde del sábado. El fuego afectó al Hotel Huemul, aunque no se registraron heridos gracias a la evacuación.
Se incendió un histórico hotel en Bariloche este sábado por la tarde, cuando una llama afectó al tradicional Hotel Huemul, ubicado en la zona oeste de la ciudad rionegrina. El siniestro generó un amplio operativo de emergencia y una importante preocupación entre turistas y vecinos.
El fuego se habría iniciado pasadas las 15 horas en el sector superior del edificio, situado frente al lago Nahuel Huapi, uno de los puntos más emblemáticos del destino turístico. Rápidamente, se desplegaron dotaciones de bomberos y equipos de emergencia que trabajaron para contener las llamas y evitar su propagación.
A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Tanto los huéspedes como el personal del establecimiento fueron evacuados de manera preventiva y ordenada, lo que permitió evitar consecuencias mayores en el interior del hotel.
Fuerte operativo en la zona del lago Nahuel Huapi
El incendio provocó escenas de gran impacto visual, con columnas de humo y llamas visibles desde distintos puntos de la ciudad. La situación afectó también el tránsito sobre la avenida Bustillo, uno de los principales accesos turísticos de Bariloche, donde circulaban numerosos vehículos al momento del siniestro, señaló NA.
Bomberos voluntarios y equipos de emergencia trabajaron intensamente durante varias horas para controlar el fuego. Las tareas se concentraron en impedir que las llamas alcanzaran otras áreas del complejo hotelero o construcciones cercanas, dada la magnitud del establecimiento.
El Hotel Huemul es uno de los alojamientos históricos de la ciudad, con décadas de trayectoria y una ubicación privilegiada a orillas del lago Nahuel Huapi. Su infraestructura incluye más de 90 habitaciones, restaurante y acceso directo al paisaje lacustre.
Sin heridos y con pericias en marcha
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas que originaron el incendio. Tampoco se precisó el nivel de daños materiales sufridos por la estructura del edificio, que quedó bajo evaluación tras el siniestro.
En el lugar continúan trabajando peritos y equipos técnicos que intentarán determinar el origen del fuego y establecer cómo se desarrolló el episodio. Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles oficiales sobre la situación del hotel.
Mientras tanto, el área permanece con presencia de bomberos y personal de emergencia, en un operativo preventivo que busca garantizar la seguridad en la zona y evitar nuevos riesgos.