Empleada doméstica: fecha límite para cobrar el aguinaldo y cuánto corresponde

La empleada doméstica también percibirá durante junio el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. En medio de un contexto económico marcado por la inflación y las actualizaciones salariales del sector, miles de trabajadoras de casas particulares esperan el cobro de este ingreso extra que representa un importante alivio para la economía familiar.

El pago del aguinaldo corresponde tanto al personal mensualizado como a quienes trabajan por hora o por jornada, siempre que la relación laboral se encuentre debidamente registrada. Además, el beneficio contempla las actualizaciones salariales aplicadas durante el primer semestre del año, incluyendo los incrementos otorgados en mayo y junio.

Según establece la legislación vigente para el régimen de casas particulares, la primera cuota del aguinaldo deberá abonarse el 30 de junio de 2026. Esa fecha será clave para que los empleadores cumplan con la obligación legal y eviten posibles inconvenientes o reclamos laborales.

Cuál es la fecha límite para pagar el aguinaldo

Aunque la normativa fija el último día hábil de junio como fecha principal de pago, la Ley de Contrato de Trabajo contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles. De esta manera, los empleadores tendrán tiempo hasta el 6 de julio para efectuar el depósito sin quedar formalmente en infracción.

Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, especialistas laborales y contables recomiendan realizar el pago dentro del plazo original para garantizar una relación laboral ordenada y transparente. También recuerdan que el aguinaldo debe figurar discriminado correctamente en el recibo oficial de sueldo.

En el caso de las trabajadoras que no hayan completado los seis meses de actividad durante el semestre, el SAC se abonará de manera proporcional al tiempo trabajado. Para ello, se toma la mejor remuneración mensual del período, se divide por doce y se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas

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El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor sueldo mensual percibido entre enero y junio. Por eso, el aumento salarial aplicado en junio puede impactar directamente en el monto final que recibirá cada trabajadora.

Con las escalas salariales vigentes, una trabajadora de la categoría Tareas Generales con retiro cobrará un aguinaldo aproximado de $217.600, mientras que una empleada sin retiro percibirá cerca de $240.554. Estas cifras pueden variar según la antigüedad, horas trabajadas y adicionales específicos.

Además del salario básico, el cálculo contempla conceptos adicionales como el plus por antigüedad —equivalente al 1% por cada año trabajado— y el adicional por zona desfavorable en aquellas regiones donde corresponde ese beneficio.

Un ingreso clave para el sector

El aguinaldo se transformó en una herramienta fundamental para sostener el poder adquisitivo de las trabajadoras de casas particulares, uno de los sectores más sensibles frente al avance de la inflación y el aumento del costo de vida, consignó Iprofesional.

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Durante los últimos meses, las negociaciones paritarias permitieron actualizar parcialmente las escalas salariales, aunque desde distintos sectores continúan reclamando mejoras que acompañen la evolución de los precios y garanticen una recuperación real de los ingresos.

En este contexto, el pago del SAC de junio aparece como un ingreso esperado por miles de familias, tanto para afrontar gastos cotidianos como para equilibrar presupuestos en un escenario económico todavía complejo.