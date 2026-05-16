Se desarrolló un mate bingo solidario para ayudar al centro “Virgen de la Esperanza” y una escuela

El mate bingo solidario convocó este sábado a vecinos y familias que se acercaron para colaborar con el centro “Virgen de la Esperanza” y la escuela “Juana Teresa Crombeen”. La iniciativa tuvo como finalidad recaudar fondos para sostener los distintos talleres y actividades que se brindan gratuitamente a niños y adolescentes de la zona.

La jornada estuvo organizada por integrantes de ambas instituciones y contó con sorteos durante toda la tarde, además de un clima de encuentro comunitario y solidaridad. El valor de la entrada fue de $2.000 e incluía un cartón para participar de los juegos y premios preparados para la ocasión.

Foto: Elonce.

Alejandra Albornoz y Angie Ledesma, parte de la organización del evento, explicaron que el objetivo principal es poder continuar financiando los espacios educativos y recreativos que funcionan a contraturno escolar. “Este bingo es para recaudar fondos y poder seguir solventando todos los materiales de los distintos espacios que se ofrecen acá para los niños de la zona”, señalaron.

Un espacio de contención y acompañamiento

Desde el centro “Virgen de la Esperanza” remarcaron que trabajan diariamente con chicos de entre 6 y 18 años, acompañando sus trayectorias escolares y brindando actividades que fortalecen su inclusión y desarrollo personal.

Foto: Elonce.

“Recibimos niños de 6 a 18 años que concurren a contraturno de su escolaridad y nuestro trabajo es el acompañamiento de sus trayectorias”, explicaron las organizadoras. Además, destacaron que muchas familias encuentran en el lugar un apoyo importante tanto en lo educativo como en lo social.

Entre las propuestas que se desarrollan se encuentran apoyo escolar, taller de cocina, radiográfica, TV y deportes. Todas las actividades son gratuitas y requieren de materiales e insumos permanentes para poder sostenerse a lo largo del año.