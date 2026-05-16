Kahu Dogs realiza una feria circular solidaria para ayudar a animales rescatados en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Kahu Dogs y la agrupación Todo por Ellos llevan adelante una feria circular solidaria en Paraná con el objetivo de reunir fondos para cubrir una deuda veterinaria que supera los cuatro millones de pesos y continuar asistiendo a animales rescatados.
La agrupación Kahu Dogs volvió a convocar a la comunidad de Paraná con una nueva edición de su tradicional feria circular solidaria, organizada junto a Todo por Ellos, en la filial de Racing Club. El evento reúne ropa nueva y usada, calzado, accesorios y productos para mascotas, con precios accesibles y el objetivo central de recaudar fondos para sostener rescates y tratamientos veterinarios de perros y gatos en situación de abandono.
Durante la jornada, Fernanda, integrante de Todo por Ellos, destacó el esfuerzo colectivo que permite concretar este tipo de actividades. “Somos tres las que estamos acá siempre codo a codo y un gran un gran equipo de gente atrás que gracias a ello podemos hacer esto con donaciones tanto económica y donaciones de ropa para esta feria en particular”, expresó.
La propuesta incluye prendas para todas las edades y distintos presupuestos. “Nosotros tenemos una feria de moda circular de todo lo que es ropa, nueva y usada, en muy buen estado. Tenemos pantalones desde 1.000 pesos, cosas deportivas nuevas, el abrigo desde $4.000, los suéter en $3.000. Hay para todos los bolsillos”, comentó la rescatista, remarcando además que también ofrecen ponchos, juguetes para mascotas, medias y mantas.
Una deuda millonaria y la necesidad de seguir rescatando
Desde Kahu Dogs y Todo por Ellos explicaron que la situación económica es cada vez más compleja debido al incremento de casos de animales abandonados y heridos que requieren atención veterinaria inmediata. Según señalaron, actualmente mantienen una deuda superior a los cuatro millones de pesos.
“Todo esto es para la deuda veterinaria que hoy está por encima de los 4 millones de las dos agrupaciones. Todo por ellos y Kahu Dogs”, sostuvo Fernanda. Además, explicó que los gastos no solo corresponden a cirugías y tratamientos médicos, sino también a hogares de tránsito y alimentación para animales en adopción.
En ese sentido, agregó: “Tenemos una deuda de $4 millones entre varios casos que se rescataron y fueron atendidos durante este mes y el mes anterior y, además, tenemos cinco casos en adopción que para ellos tenemos una deuda fija de tránsito y alimento”.
Donaciones permanentes y apoyo de la comunidad
La feria continuará durante todo el fin de semana y las organizadoras adelantaron que seguirán recibiendo donaciones para próximas ediciones. “Estamos recibiendo donaciones durante este fin de semana y durante todo el mes, porque esta feria por suerte la estamos haciendo una vez al mes o mes por medio”, señalaron.
También remarcaron la importancia del acompañamiento ciudadano y del respaldo de las veterinarias locales que continúan atendiendo urgencias pese a la deuda acumulada. “La verdad que no podemos seguir con los rescates sin ayuda y especialmente también a las veterinarias que nos permiten seguir llevando caso que urgente que necesitan atención a pesar de nuestras deudas”, afirmó Fernanda.