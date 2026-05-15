Escándalo en la Hidrovía: la Justicia investiga posibles irregularidades y direccionamiento en la licitación

La Justicia avanzó en una investigación sobre el proceso de licitación de la Hidrovía, una de las rutas comerciales más importantes del país por donde circula cerca del 80% de las exportaciones de granos y derivados de Argentina.

El expediente se encuentra en manos de la Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y bajo la órbita de la Fiscalía Federal N° 9. Allí se analizan presuntas irregularidades en el procedimiento impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Según el dictamen firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, se detectaron posibles omisiones y alteraciones en distintas etapas del proceso licitatorio, lo que podría derivar en sanciones administrativas e incluso consecuencias penales.

Los cuestionamientos

Uno de los principales puntos apunta a la falta de criterios objetivos en la evaluación de las ofertas técnicas. Esto, advierte la investigación, otorga un margen excesivo de discrecionalidad a la comisión evaluadora, lo que podría habilitar decisiones arbitrarias y afectar la libre competencia.

Además, se señalaron restricciones a la participación de empresas, especialmente bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), así como limitaciones para impugnar decisiones dentro del proceso, lo que podría vulnerar derechos básicos de los oferentes.

Entre los puntos más sensibles también figura una cláusula que permitiría la cesión del contrato a terceros que no participaron originalmente en la licitación, lo que generó cuestionamientos por posible desigualdad frente a otros competidores.

En paralelo, se investiga la exclusión de empresas de origen chino que, según trascendió, podrían haber presentado ofertas más competitivas. Actualmente, los principales grupos involucrados en la compulsa son las firmas belgas Jan De Nul —operadora histórica de la Hidrovía— y DEME.

Posibles vínculos con empresas locales

La investigación también pone el foco en posibles vínculos con actores locales, como el Grupo Neuss y el Grupo Román, además de otros empresarios del sector portuario, lo que alimenta sospechas sobre intereses cruzados en un negocio millonario.

Otro de los aspectos observados es la falta de justificación en la inclusión de deudas pendientes con acreedores actuales dentro del esquema de concesión, así como deficiencias en la cláusula anticorrupción, que podría permitir compensaciones económicas incluso ante hechos ilícitos comprobados.

Asimismo, se cuestionó el cumplimiento de la Ley 27.566 sobre acceso a la información ambiental, al considerar que la participación ciudadana se limitó a un trámite formal sin condiciones adecuadas para el análisis de la documentación.

Con estos elementos, la Justicia busca determinar si el proceso fue direccionado o si existieron irregularidades que afectaron la transparencia y legalidad de una licitación clave para la economía argentina.