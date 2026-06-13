La Lista Naranja ganó las elecciones en SOEVER y conducirá el sindicato

REDACCIÓN ELONCE
La Lista Nº1 Naranja se impuso en las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos. Federico Colominas destacó la amplia participación de afiliados y afirmó a Elonce que comenzarán una nueva etapa de trabajo y unidad.
La Lista Naranja ganó las elecciones en SOEVER y se convirtió en la próxima conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos. El triunfo fue confirmado tras el escrutinio provisorio, que arrojó una ventaja de 13 puntos sobre la lista opositora, en una jornada marcada por una alta participación de los afiliados de toda la provincia.
Federico Colominas celebró el resultado junto a trabajadores viales y destacó el respaldo obtenido en las urnas. Según indicó, la diferencia alcanzada permitió consolidar una ventaja irreversible, pese a que aún restaba contabilizar una pequeña cantidad de votos.
“Estamos con trabajadores viales celebrando el triunfo de esta jornada hermosa donde asistieron a votar de toda la provincia y logramos ganar por una diferencia de 13 puntos en el escrutinio provisorio, donde queda pendiente contar 11 votos. Ya podemos decir que la Lista Nº1 Naranja es la próxima conducción”, expresó Colominas a Elonce.
El respaldo de los afiliados
El dirigente sostuvo que el resultado fue producto de un proceso de construcción colectiva que logró reunir a distintos sectores del gremio detrás de un objetivo común. En ese sentido, remarcó que la unidad interna fue una de las claves para alcanzar el triunfo electoral.
“Teníamos mucha confianza desde el primer momento cuando compañeros y compañeras dejaron de lado sus diferencias personales para construir algo superior y un proyecto de unidad. Teníamos mucha confianza y cuando formamos el grupo de trabajo, que estuvimos trabajando muy unidos en la provincia, en cada una de las reparticiones, notamos que había algo distinto y nuevo, que los trabajadores viales se estaban despertando y lo vimos hoy en las urnas con muchísima participación”, indicó.
De acuerdo con los datos brindados por la conducción electa, SOEVER cuenta con 1.945 afiliados y la participación superó el 80% del padrón habilitado para votar, un porcentaje que fue destacado por los referentes gremiales. Para Colominas, el acompañamiento de los trabajadores representa una señal clara de que existe una demanda de cambios dentro de la organización sindical.
Los desafíos de la nueva conducción
Tras la confirmación del triunfo, el dirigente adelantó cuáles serán los principales objetivos de la futura gestión al frente del gremio vial entrerriano. “El objetivo es poner en valor nuestro sindicato, ponerlo al servicio de los trabajadores y empezar a dar las discusiones que se tienen que dar”, afirmó.
Asimismo, resaltó que más allá de la competencia electoral, la diferencia obtenida resulta suficiente para garantizar el cambio de conducción dentro del sindicato.
“Estuvo muy peleado, hubo una diferencia mínima de 13 puntos. Más allá de eso, la diferencia es irremontable y por eso estamos celebrando con los compañeros”, manifestó.
Una nueva etapa en SOEVER
Colominas aseguró que el trabajo comenzará de manera inmediata una vez concluido el proceso electoral. En ese sentido, remarcó que el mandato de los afiliados fue claro respecto a la necesidad de una mayor cercanía entre la conducción y los trabajadores.
“A partir de la semana que viene ya nos ponemos a trabajar codo a codo con los trabajadores que han pedido un cambio en nuestra conducción. Ellos son los que exigen mayor presencia y piden un sindicato de puertas abiertas”, concluyó.