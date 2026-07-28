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Oficinas a la Comunidad llegará al barrio Paraná XX para acercar trámites y servicios a vecinos

La propuesta de la Municipalidad de Paraná continúa recorriendo los barrios para facilitar el acceso a programas, asesoramiento y gestiones municipales. La próxima jornada será el jueves 30 de julio, de 8.30 a 12.30, en el SUM del barrio Paraná XX (López Jordán 175).

28 de Julio de 2026
Oficinas a la Comunidad
Oficinas a la Comunidad Foto: archivo

La propuesta de la Municipalidad de Paraná continúa recorriendo los barrios para facilitar el acceso a programas, asesoramiento y gestiones municipales. La próxima jornada será el jueves 30 de julio, de 8.30 a 12.30, en el SUM del barrio Paraná XX (López Jordán 175).

En el marco de la política de descentralización que impulsa la Municipalidad de Paraná, el programa Oficinas a la Comunidad continúa acercando el Estado a los distintos barrios de la ciudad, brindando atención personalizada y la posibilidad de realizar múltiples trámites en un mismo lugar, cerca del domicilio de cada vecino.

 

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios municipales, fortalecer el vínculo con la comunidad y garantizar una atención más cercana, ágil y eficiente mediante el trabajo articulado entre distintas áreas del Municipio y las comisiones vecinales.

 

Durante la jornada, los vecinos podrán recibir asesoramiento e información sobre inscripción a la Tarjeta Social y programas alimentarios, beneficios de la Tarjeta SUBE, licencias de conducir, programas de empleo, discapacidad, género y diversidad, personas mayores, economía social, habilitaciones comerciales, control urbano y otros servicios municipales.

 

Además, habrá entrega de semillas de la temporada otoño-invierno, asesoramiento legal gratuito en materia de género, diversidad y familia, atención de la Oficina de Empleo, consultas vinculadas a discapacidad y acceso al Banco de Ayudas Técnicas, entre otros dispositivos de atención.

 

Con este programa, el Municipio continúa consolidando una modalidad de trabajo territorial que acerca las políticas públicas a cada barrio, promoviendo el acceso a derechos y brindando respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

Temas:

Oficinas a la Comunidad Municipalidad de Paraná Paraná XX
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