Estafa al PAMI: hallaron cerca de 300 ampollas de fentanilo y morfina en la casa del cardiólogo investigado

La investigación por una presunta estafa al PAMI superior a los 580 millones de pesos registró un avance durante los allanamientos realizados en las localidades santafesinas de Acebal y Wheelwright. En uno de los domicilios vinculados a los principales sospechosos, la Policía Federal secuestró cerca de 300 ampollas de fentanilo y morfina, además de otros medicamentos y materiales de uso médico.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Rosario a pedido de la Unidad Fiscal de Rosario, integrada por los fiscales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, quienes llevan adelante la pesquisa por una presunta defraudación contra el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

La causa tiene como principal sospechoso a un médico cardiólogo de la región y busca determinar el alcance de las maniobras que habrían generado un perjuicio económico millonario al organismo nacional.

El hallazgo durante los procedimientos

Según informó el Ministerio Público Fiscal, uno de los allanamientos se realizó en una vivienda de Wheelwright perteneciente al cardiólogo Martín A. y a un enfermero identificado también como Martín.

En ese lugar, efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal encontraron 243 ampollas utilizadas de fentanilo y otras 50 ampollas de morfina sin utilizar que se encontraban guardadas dentro de una caja fuerte.

Además, los investigadores secuestraron una importante cantidad de material quirúrgico y medicamentos de diferentes características que quedaron incorporados a la causa para su análisis.

Medicamentos y elementos secuestrados

Entre los elementos hallados durante los procedimientos se encontraron vacunas inyectables y ampollas de diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina.

Los fiscales consideran que este material podría aportar información relevante para determinar la existencia de posibles irregularidades vinculadas al suministro, almacenamiento o utilización de medicamentos en el marco de la investigación principal.

La aparición de fentanilo y morfina llamó especialmente la atención de los investigadores debido a que se trata de sustancias sujetas a estrictos controles por parte de las autoridades sanitarias y judiciales.

Se abrió una nueva causa federal

Como consecuencia de los hallazgos, se inició una nueva investigación judicial independiente de la causa por presunta defraudación al PAMI.

El nuevo expediente quedó a cargo de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, integrada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada.

La pesquisa buscará determinar si existieron delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes u otras conductas contempladas en la Ley 23.737. En ese marco, los elementos secuestrados serán sometidos a distintas pericias para establecer su procedencia, destino y eventual utilización.