Muerte de enfermero en Paraná: secuestraron "gran cantidad de medicamentos" y un arma en su vivienda

Investigan la muerte de un enfermero en Paraná. En horas de la noche del martes, un hombre de 49 años, identificado como Flavio S. fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en la zona de Gobernador Parera y Onetti y se investigan las causas del deceso.

Como no se había presentado a trabajar, se desempeñaba como enfermero del hospital San Martín, sus colegas se comunicaron con un familiar que dio el alerta a la policía.

El jefe de Operaciones de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Jorge Pérez, brindó algunos detalles del hecho y relató que cerca de las 22:30 personal policial de Comisaría Tercera recibe el llamado de un familiar de esta persona indicando que no había ido a trabajar y no contestaba los llamados.

“Se hace presente un hermano, único familiar directo, que no vive con él, que expresa que no puede ingresar” a la vivienda.

Pérez agregó que cuando pudieron acceder al inmueble, “esta persona estaba fallecida en su cama. Se secuestró gran cantidad de medicamentos y se dio intervención a la Dirección General de Policía Científica, previo aviso a la autoridad fiscal”.

El comisario señaló que en las aberturas de la casa del enfermero “no había indicios de violencia que nos dé a entender el ingreso de otra persona y por todas las características que nos da la escena, entendemos que podría tratarse de una autodeterminación. De todas formas, todo es materia de investigación”.

“Las aberturas estaban cerradas, costó el ingreso del personal policial”, reafirmó el Comisario. Y dio cuenta que también se secuestró un arma de fuego y una caja con cartuchería “que estaba guardada en un armario”.

En diálogo con Elonce, indicó que el medicamento hallado "habría sido consumido por esta persona" y “todo fue secuestrado para la investigación”. Si bien no pudo confirmar qué sustancia se trata, ya que se deben realizar las pruebas correspondientes, versiones señalan que podría tratarse de fentanilo. "Son medicamentos y todo nos da la posibilidad de una autodeterminación".

Investigan la muerte de un enfermero en Paraná

El cuerpo del enfermero “fue trasladado a la morgue de Oro Verde y con el resultado de la autopsia se va a tener la claridad de qué sería lo que habría sucedido”. Pérez indicó que los familiares se mostraron sorprendidos y desconocen motivos que podrían haberlo llevado a tomar la decisión. Además tendría una hija que no vive en la provincia.

Finalmente, y en diálogo con Radio La Voz, le consultaron a Pérez sobre la posible sustracción de fentanilo en nosocomios públicos o privados de Paraná, a lo cual manifestó que “por el momento no tenemos denuncias formalizadas en sede de comisarías”.