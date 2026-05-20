“Entre Ríos es una de las cinco provincias argentinas que implementa IA para educar y enseñar mejor”

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno entrerriano presentó iniciativas destinadas a estudiantes y docentes para incorporar inteligencia artificial y habilidades digitales en escuelas primarias. También avanzan con nuevos puntos digitales en la provincia.
El Gobierno de Entre Ríos presentó una serie de programas orientados a incorporar herramientas de inteligencia artificial y capacitación digital en las escuelas de la provincia. La iniciativa está dirigida tanto a estudiantes de Nivel Primario como a docentes, con el objetivo de adaptar los procesos educativos a los nuevos desafíos tecnológicos.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, brindaron detalles a Elonce sobre los proyectos impulsados por la gestión provincial y remarcaron la necesidad de actualizar los métodos de enseñanza frente a la rápida evolución tecnológica.
“Hoy la discusión es si usamos inteligencia artificial o no”, señaló Colello al comparar el escenario actual con el debate sobre el uso de calculadoras en las escuelas hace menos de 20 años atrás. “La tecnología tiene una evolución que interpela, inevitablemente, la forma en que educamos a nuestros chicos. Entonces, inevitablemente, necesitamos pensar de qué manera aplicamos la tecnología en la formación de los chicos”, fundamentó.
Programas para estudiantes y docentes
Uno de los programas presentados es “Entre Ríos Aprende Más”, destinado a estudiantes de quinto y sexto grado de Primaria. La propuesta combina experiencias inmersivas en un domo audiovisual con actividades Mirador TEC, uno de los puntos digitales donde los alumnos interactúan con herramientas de inteligencia artificial aplicadas a materias como historia, matemática y lengua.
Gainza explicó que los chicos pueden dialogar con "Jujo", un avatar digital de Justo José de Urquiza, y realizar actividades educativas mediante plataformas conversacionales similares a un GPT. “Queremos que tengan una primera aproximación a esta tecnología que está cambiando todo lo que hacemos todos los días”, afirmó.
Según detallaron, cerca de 1.200 estudiantes ya participaron de la experiencia y esperan alcanzar a unos 3.000 alumnos hasta septiembre.
“Entre Ríos es una de las cinco provincias de la Argentina que está implementando un programa de capacitación de inteligencia artificial como primera experiencia para Primaria”, resaltó Gainza.
Capacitación digital para docentes
El segundo eje del programa está dirigido a docentes mediante “Entre Ríos Conecta”, una capacitación en habilidades digitales que ya cuenta con unos 13.000 inscriptos y más de 3.400 participantes que completaron el trayecto formativo.
La propuesta incluye herramientas vinculadas al uso de plataformas digitales, formularios, almacenamiento en la nube y planificación educativa con nuevas tecnologías. Además, suma puntaje para la carrera docente.
En junio se lanzará una segunda etapa denominada “Enseñar Conectados 2.0”, enfocada específicamente en la utilización de inteligencia artificial dentro del aula.
Colello remarcó que la incorporación tecnológica no reemplaza el rol docente. “Lo irreemplazable en toda la educación son los docentes. La tecnología viene a complementar y dar más herramientas para que hagan mejor su trabajo porque, haciendo mejor su trabajo, indefectiblemente, vamos a mejorar la educación de todos nuestros chicos”, expresó.
Nuevos puntos digitales en la provincia
Los funcionarios también confirmaron la instalación de 13 puntos digitales distribuidos en distintas localidades entrerrianas. Estos espacios cuentan con computadoras, áreas multimedia y conectividad para desarrollar actividades tecnológicas y educativas.
Entre las ciudades alcanzadas mencionaron Paraná, Diamante, Rosario del Tala, Nogoyá, Basavilbaso, Gilbert y Crespo. “Somos la provincia que más gestionó y recibió puntos digitales en el país”, sostuvo Gainza.
“Avanzamos en un plan de conectividad provincial que ya permitió que el 100% de las escuelas urbanas cuenten con acceso a internet. Ahora el objetivo está puesto en las escuelas rurales, donde trabajamos junto a Enersa y con tecnología Starlink para reducir la brecha digital en todo el territorio entrerriano. Al mismo tiempo, entendemos que la conectividad debe ser una herramienta clave para preparar a los estudiantes frente a los desafíos laborales y tecnológicos del futuro”, argumentó Colello.
Y agregó: “Debemos pensar qué desafíos laborales enfrentarán dentro de dos décadas los chicos que hoy estamos formando. Si no incorporamos la tecnología de manera adecuada en la educación, será muy difícil prepararlos para ese futuro, porque el avance tecnológico evoluciona a una velocidad muy superior a cualquier otro proceso humano”.