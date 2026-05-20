Una mujer descubrió que su expareja le robó ropa, le reclamó y este la agredió físicamente

Un hombre fue detenido en Paraná después de haber sido denunciado por agredir físicamente a su expareja dentro de una vivienda ubicada sobre calle Eguiguren.

El procedimiento fue realizado por personal policial en el marco de los operativos de prevención y seguridad, luego de un llamado que alertó sobre una situación de violencia de género.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer había regresado al domicilio que anteriormente compartía con su expareja cuando descubrió la faltante de distintas prendas de vestir de su propiedad.

El reclamo que derivó en la agresión

De acuerdo con la denuncia, la víctima decidió reclamarle al hombre por lo ocurrido apenas advirtió que parte de sus pertenencias no se encontraban en el lugar.

En ese contexto, el acusado reaccionó de manera violenta y le habría aplicado un golpe de puño en el rostro.

La situación motivó el inmediato pedido de ayuda a la Policía, que acudió al domicilio tras recibir el alerta.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, entrevistaron a la mujer y constataron la situación denunciada vinculada a su expareja.

La intervención policial

Después de interiorizarse sobre lo sucedido, los uniformados dieron intervención al fiscal de turno, quien dispuso medidas inmediatas.

Por orden judicial, el acusado fue detenido y trasladado hacia la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado mientras avanza la investigación.

Las actuaciones fueron encuadradas dentro de un caso de violencia de género.Fuentes policiales indicaron además que se realizaron las diligencias correspondientes para documentar las lesiones sufridas por la víctima y avanzar con la causa judicial.