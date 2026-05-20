La Gala Artística Patria abrirá los festejos del 25 de Mayo en Paraná: qué artistas se presentarán

La Gala Patria será en el Teatro 3 de Febrero

Paraná celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una agenda de actividades culturales, religiosas y protocolares organizadas por la Municipalidad. Las propuestas comenzarán el domingo 24 de mayo con una gala artística y continuarán el lunes 25 con el tradicional desfile cívico-militar.

La apertura de las celebraciones será el domingo a las 20 en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde se realizará la “Gala Artística Patria”. El espectáculo reunirá distintas expresiones vinculadas a la identidad nacional y las tradiciones argentinas.

Según se informó, participarán la Compañía de Danza Quimera, la Orquesta Escuela de Tango de la UADER y la cantante Sofi Drei. Además, habrá intervenciones actorales de Fabio Bonell, Julián Vázquez y Ezequiel Caridad.

El encuentro será con entrada de acceso gratuito a todo público, por orden de llegada y sin retiro previo de entradas.

Actos oficiales y desfile

Las actividades continuarán el lunes 25 de mayo a las 8 con el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza 1° de Mayo. Posteriormente, a las 9:30, se celebrará el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia de Nazareth, ubicada sobre Almirante Guillermo Brown al 2500.

El acto central se desarrollará desde las 10:30 con el tradicional desfile cívico-militar sobre calle Almirante Brown, entre República de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo.

Del desfile participarán delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, además de distintas instituciones de la ciudad.

Celebración abierta a la comunidad

Desde el Municipio destacaron que las actividades fueron pensadas para compartir en familia y fortalecer el sentido de pertenencia y memoria histórica en torno a una de las fechas patrias más importantes del país.

La conmemoración buscará reunir a vecinos en distintos espacios de la ciudad, combinando propuestas culturales con los tradicionales actos oficiales del 25 de Mayo.