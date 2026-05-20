 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná En el Teatro 3 de Febrero

La Gala Artística Patria abrirá los festejos del 25 de Mayo en Paraná: qué artistas se presentarán

La Municipalidad de Paraná organizó una serie de actividades para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Habrá una gala artística en el Teatro 3 de Febrero, Tedeum, izamiento de bandera y desfile.

20 de Mayo de 2026
La Gala Patria será en el Teatro 3 de Febrero
La Gala Patria será en el Teatro 3 de Febrero

La Municipalidad de Paraná organizó una serie de actividades para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Habrá una gala artística en el Teatro 3 de Febrero, Tedeum, izamiento de bandera y desfile.

Paraná celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una agenda de actividades culturales, religiosas y protocolares organizadas por la Municipalidad. Las propuestas comenzarán el domingo 24 de mayo con una gala artística y continuarán el lunes 25 con el tradicional desfile cívico-militar.

 

La apertura de las celebraciones será el domingo a las 20 en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde se realizará la “Gala Artística Patria”. El espectáculo reunirá distintas expresiones vinculadas a la identidad nacional y las tradiciones argentinas.

 

Según se informó, participarán la Compañía de Danza Quimera, la Orquesta Escuela de Tango de la UADER y la cantante Sofi Drei. Además, habrá intervenciones actorales de Fabio Bonell, Julián Vázquez y Ezequiel Caridad.

 

El encuentro será con entrada de acceso gratuito a todo público, por orden de llegada y sin retiro previo de entradas.

Actos oficiales y desfile

Las actividades continuarán el lunes 25 de mayo a las 8 con el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza 1° de Mayo. Posteriormente, a las 9:30, se celebrará el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia de Nazareth, ubicada sobre Almirante Guillermo Brown al 2500.

 

El acto central se desarrollará desde las 10:30 con el tradicional desfile cívico-militar sobre calle Almirante Brown, entre República de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo.

 

Del desfile participarán delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, además de distintas instituciones de la ciudad.

Celebración abierta a la comunidad

Desde el Municipio destacaron que las actividades fueron pensadas para compartir en familia y fortalecer el sentido de pertenencia y memoria histórica en torno a una de las fechas patrias más importantes del país.

 

La conmemoración buscará reunir a vecinos en distintos espacios de la ciudad, combinando propuestas culturales con los tradicionales actos oficiales del 25 de Mayo.

Temas:

Gala Patria Teatro 3 de Febrero Paraná 25 de Mayo Revolución de Mayo desfile
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso