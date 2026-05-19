Tarjetas de Riesgo Social: el cronograma del operativo de reposición de plásticos en Paraná

Entre el 26 y el 29 de mayo se llevará adelante un dispositivo de reposición de los plásticos vencidos de las tarjetas del Programa de Riesgo Social destinado a titulares de la ciudad capital, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina.
El Ministerio de Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, informa que del 26 al 29 de mayo se llevará adelante un dispositivo de reposición de los plásticos vencidos de las tarjetas del Programa de Riesgo Social destinado a titulares de la ciudad capital, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Los beneficiarios deberán asistir según lo planteado en el cronograma.
La convocatoria está dirigida a todas las personas titulares del programa en la ciudad que posean su tarjeta vencida. El trámite es obligatorio y responde a la actualización del sistema de terminales de pago (posnet), lo que requiere la incorporación de nuevos plásticos compatibles con la tecnología actualmente utilizada.
Para realizar el trámite, las personas beneficiarias deberán concurrir con la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad (DNI); fotocopia del DNI; y la Tarjeta vencida. Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, se encuentra ubicado en la calle Gregoria Matorras de San Martín 861.
La atención se organizará de acuerdo con el siguiente cronograma:
Martes 26 de mayo: desde la letra A hasta Franco Elsa Viviana.
Miércoles 27 de mayo: desde Franco Ester hasta Osuna Daniel Aníbal Raúl.
Jueves 28 de mayo: desde Osuna Eduardo Ariel hasta la letra Z.
Viernes 29 de mayo: destinado a quienes no hayan podido concurrir en los días anteriores.
Este proceso forma parte de una instancia de modernización orientada a garantizar mayor seguridad y operatividad en las transacciones. La implementación técnica y administrativa se encuentra a cargo de Sidecreer, organismo responsable de la operatoria del sistema.
Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se acompaña esta acción con el objetivo de asegurar una adecuada organización y una comunicación clara y oportuna con las personas titulares del programa, facilitando la continuidad de esta política alimentaria que alcanza a miles de familias entrerrianas.