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Paraná Celebración con distintas actividades

Paraná conmemora el aniversario de la Revolución de Mayo: el desfile será en calle Almirante Brown

La ciudad celebrará la fecha patria con distintas propuestas: la gala patria, el izamiento del Pabellón Nacional, el solemne Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown. El acto central será a las 10:30.

19 de Mayo de 2026
Con distintas actividades Paraná conmemora el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.
Con distintas actividades Paraná conmemora el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Foto: (Archivo).

La ciudad celebrará la fecha patria con distintas propuestas: la gala patria, el izamiento del Pabellón Nacional, el solemne Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown. El acto central será a las 10:30.

Paraná conmemora la Revolución de Mayo: habrá desfile y actividades. La ciudad celebrará la fecha patria con distintas propuestas: la gala patria, el izamiento del Pabellón Nacional, el solemne Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en calle Almirante Brown entre República de Entre Ríos y Gobernador Crespo. Organizado por la Municipalidad de Paraná.

 

Las actividades comenzarán el domingo 24 de mayo a las 19:45 hs con una gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero (entrada libre, por orden de llegada). La misma reunirá distintas expresiones culturales vinculadas a la identidad y las tradiciones argentinas.

En tanto el lunes 25, a las 8 hs, será el izamiento de la bandera en Plaza 1° de Mayo y posteriormente, a las 9:30 hs, se desarrollará el solemne Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia De Nazareth (Almte. Guillermo Brown 2500).

 

El acto central será a las 10:30 con el desfile cívico-militar, que tendrá lugar en calle Almirante Brown, entre República de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo, con la participación de delegaciones escolares, colectividades, clubes, fuerzas armadas y de seguridad, entre otras instituciones.

Temas:

25 de Mayo Revolución de Mayo
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