Brindan asistencia a personas en situación de calle: entregan 400 kits de higiene y meriendas mensuales

La organización solidaria Misionando con María abrió un punto de asistencia social sobre calle Paraguay, en el edificio que anteriormente funcionaba como Hogar San Antonio, lindante a la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, en Paraná. Allí, voluntarios y servidores comenzaron a desarrollar una tarea de acompañamiento destinada a personas en situación de calle y familias con necesidades urgentes, mediante una distribución organizada de alimentos, kits de higiene y meriendas.

La actividad estuvo marcada por el orden y la coordinación de los equipos de trabajo. Los beneficiarios fueron convocados mediante listados previamente confeccionados, mientras los voluntarios entregaban cada uno de los elementos preparados para la jornada. “Por eso es la idea de trabajar organizados. Se dan kit de higiene y kit de meriendas”, expresó Sandra, integrante del apostolado.

En esta primera experiencia sobre calle Paraguay, el grupo alcanzó a unas 30 personas. “Son poquitos porque seguimos en las plazas”, explicó la referente, quien aclaró que el nuevo espacio funcionará como complemento del trabajo que también desarrolla la organización “Cielo Nuevo”, encargada de brindar la cena a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema.

Un trabajo solidario que ya lleva siete años

Sandra contó que Misionando con María nació hace siete años y que, desde entonces, la misión fue creciendo tanto en lo material como en lo espiritual. “El 7 de marzo, el día de Mamá Antula, la Santa Argentina”, recordó.

Además de asistir con alimentos, ropa, calzado y abrigo, la agrupación desarrolla encuentros de evangelización y acompañamiento humano. “Acompañamos a los hermanos en situación de calle, no solo desde esto de llevarle a Cristo presente cada vez que nos encontramos en la calle, sino que también los invitamos a un compartir martes por medio”, relató.

Actualmente, el espacio de encuentro funciona en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, donde realizan reuniones quincenales con meriendas y momentos de reflexión espiritual. “Allí los que quieren van llegando a los sacramentos. De hecho, tenemos gente adulta que ha recibido comunión y confirmación y muchos nenitos que han recibido bautismo”, destacó la entrevistada.

Asistencia material y acompañamiento espiritual

La referente del apostolado subrayó que la ayuda material es una respuesta concreta ante las necesidades que atraviesan muchas familias, especialmente durante las bajas temperaturas. “Las necesidades espirituales por ahí son las que van marcando, pero también están las materiales que justamente esas obras de misericordia hay que hacerlas”, afirmó.

Brindan asistencia a personas en situación de calle

Según detalló, la organización entrega alrededor de 400 kits mensuales entre elementos de higiene y meriendas familiares. Cada módulo contiene leche chocolatada, azúcar, galletitas dulces y saladas, además de otros complementos como tutucas o maní.

El apostolado también recibe donaciones de distintos productos esenciales. “Podemos recibir donaciones de galletitas, azúcar, leche chocolatada, jabones, champú y papel higiénico para los kit higiene”, explicó.

Una red de parroquias unidas por la solidaridad

Aunque el nuevo punto de asistencia funciona en La Piedad, Misionando con María también tiene presencia en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza y está integrado por fieles de diferentes comunidades religiosas de Paraná.

“Tenemos hermanos de Santa Lucía, de Santa Rafaela María, hermanos de Sagrado Corazón y de Don Bosco, porque somos iglesia, independientemente de donde nos vaya llamando cada uno”, sostuvo Sandra.

La labor del grupo comenzó años atrás con recorridas nocturnas y entregas de frazadas en Plaza Primero de Mayo. Hoy, con un espacio físico consolidado y una estructura organizada, la misión continúa creciendo gracias al trabajo voluntario y al acompañamiento de la comunidad.