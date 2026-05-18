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Paraná

Refugio brinda asistencia a cerca de 60 personas en situación de calle por día en Paraná

El Municipio de Paraná trabaja en la atención de personas en situación de calle, ampliando dispositivos de alojamiento, apoyo en salud y cobertura de necesidades básicas frente al frío.

18 de Mayo de 2026
Buscan satisfacer necesidades básicas.
Buscan satisfacer necesidades básicas. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Municipio de Paraná trabaja en la atención de personas en situación de calle, ampliando dispositivos de alojamiento, apoyo en salud y cobertura de necesidades básicas frente al frío.

El coordinador de Integración Social de la Municipalidad de Paraná, Julián Jarupkin, explicó el funcionamiento de los dispositivos municipales y destacó la atención integral que reciben las personas en situación de calle.

 

El dispositivo ubicado en calle Belgrano 587 cuenta con alojamiento nocturno para 38 personas y coordina sus acciones con otros centros. “Tenemos un alojamiento nocturno para 38 personas que coordinamos también con las 15 personas del Refugio de Cáritas, para tener en claro quiénes son los que están en esta dinámica y qué posibilidades de rearmar su proyecto de vida tienen”, detalló el coordinador.

Además, se ofrece atención en salud mental y se incorporan practicantes de universidades locales. “Ahora hay también practicantes de la Universidad Católica. Hemos tenido practicantes de UADER. Estamos esperando si se renueva con acompañantes terapéuticos y otras carreras”, explicó Jarupkin sobre el trabajo interdisciplinario.

Emergencia por bajas temperaturas

La llegada repentina del frío obligó a redoblar esfuerzos. “Estas últimas noches con bastante frío se nos vinieron de repente porque hemos tenido un verano muy extenso que se alargó desde agosto-septiembre”, indicó Jarupkin. La prioridad es cubrir necesidades básicas como alimentación, abrigo y acceso a higiene, para garantizar que las personas puedan afrontar la calle de otra manera.

Los dispositivos también realizan recorridas nocturnas y campañas de vacunación coordinadas con la Secretaría de Salud. “Desde la Secretaría de Desarrollo municipal también pensando en cubrir las necesidades básicas de la comida, las recorridas nocturnas que también se toman los miércoles y los sábados, y a la vez poder brindar alguna frazada”, agregó Jarupkin.

 

Con horarios extendidos desde las 7:30 hasta las 22, los dispositivos permiten brindar atención continua a quienes se encuentran en la calle. “Por lo pronto, hemos salido a cubrir la emergencia y la urgencia. Lo primero es la entrega de frazadas, un plato caliente, poder brindar una escucha también un acompañamiento”, concluyó el coordinador.

 

Incremento de personas asistidas

El número de personas en situación de calle que acuden a los dispositivos ha aumentado de manera significativa. “Alrededor de 55 a 60 personas por día, que no son las mismas, es dinámico. Llegamos a ver, por ejemplo, una semana atrás, 13 personas nuevas que empezaron a estar en situación de calle y se enteraron de que había un dispositivo. Para nosotros es un número enorme”, explicó Jarupkin.

Actualmente, se registra un total aproximado de 240 personas asistidas, duplicando las cifras de años anteriores. La coordinación entre instituciones municipales, organizaciones sociales y voluntarios es clave para sostener la asistencia. “Eso es fundamental, el tejido con otras instituciones y también hacia el interior del gobierno”, enfatizó Jarupkin.

 

Con estas medidas, el Municipio de Paraná busca garantizar derechos básicos y acompañamiento integral, reforzando la protección y el acceso a servicios para quienes viven en la calle durante los meses más fríos.

Temas:

refugio municipal Situación de calle Frío Paraná
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