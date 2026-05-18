Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná debatirá sobre situación social y traslado del Volcadero

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná realizará este lunes una reunión abierta para abordar problemáticas sociales y ambientales de la ciudad junto a funcionarios y organizaciones.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná (ACVP) convocó a vecinos, organizaciones sociales y ambientalistas a participar de una nueva reunión abierta que se realizará este lunes 18 de mayo a las 20 horas en Francisco de Bueno 249.
Según se informó a través de un comunicado, durante el encuentro se analizarán distintas problemáticas sociales y ambientales que afectan a la capital entrerriana, además de debatirse propuestas y acciones conjuntas.
Entre los temas centrales de la convocatoria figura el análisis de la situación social y económica de la ciudad, para lo cual fueron invitados el secretario de Desarrollo Humano municipal, Enrique Ríos, y el defensor del Pueblo, Lisandro Amavet.
Desde la Asamblea indicaron que durante el encuentro “se continuarán las acciones tendientes a mejorar la situación de muchos ciudadanos que lo necesitan”, además de avanzar en una solicitud dirigida al Gobierno provincial.
Debatirán sobre el traslado del Volcadero
Otro de los ejes de la reunión será la situación del Volcadero municipal y el cumplimiento de medidas vinculadas al tratamiento de residuos y el eventual traslado del predio.
Para abordar esa temática participará el arquitecto Fernando De La Rosa, coordinador Operativo Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente.
De acuerdo al comunicado, durante la reunión se analizará “la situación actual luego de un nuevo dictamen de la jueza Yanina Yzet para que se implemente un plan de gestión de residuos y traslado del Volcadero”.
Además, se brindará un informe sobre la reunión mantenida días atrás con el subsecretario de Ambiente municipal, Maximiliano Pérez Vicenz. Posteriormente, los asistentes debatirán conclusiones y posibles propuestas relacionadas con la problemática ambiental.
Espacio abierto a la participación ciudadana
La Asamblea también informó que durante la jornada podrán incorporarse otros temas propuestos por los asistentes.
“El intercambio de ideas se sustenta en los principios de la Asamblea: no partidario, no religioso, no racista”, señalaron desde la organización.
Finalmente, invitaron a la ciudadanía a sumarse al encuentro y remarcaron que “participar es la mejor forma de mejorar el bien común”.