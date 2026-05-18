El Gobierno ratificó a las dos firmas que competirán por la licitación de la hidrovía

El Gobierno nacional ratificó este lunes a los dos consorcios internacionales que continúan en carrera por la concesión de la hidrovía, la ruta por la que circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina.

La decisión fue oficializada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) mediante la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial, después del análisis técnico de las propuestas presentadas en el “Sobre N° 2” del proceso licitatorio.

La normativa confirmó como precalificadas las ofertas de Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A., actual operadora de la vía navegable, y la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), ambas firmas de origen belga.

Dos firmas siguen en carrera por la hidrovía

En contrapartida, la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda. había sido declarada inadmisible en una etapa previa del proceso y quedó fuera de competencia.

Según se desprende del texto oficial, ambos consorcios precalificados habían presentado observaciones y cuestionamientos sobre el orden de mérito elaborado por la Comisión Evaluadora.

Sin embargo, la Agencia rechazó esas presentaciones “in límine” al considerar que no cumplían con las garantías de impugnación requeridas y que tampoco aportaban nuevos elementos técnicos que justificaran modificar las calificaciones asignadas.

Hidrovía.

Con esta resolución, la licitación entra en la etapa final del proceso, ya que este martes 19 de mayo se abrirá el “Sobre N° 3”, que contiene las ofertas económicas de los grupos precalificados, según informó Noticias Argentinas.

Qué incluye la concesión

La apertura de las propuestas económicas está prevista para las 13 horas a través del portal oficial CONTRAT.AR.

La licitación pública nacional e internacional N° 1/2025 busca adjudicar bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje las tareas de dragado, redragado, señalización y control hidrológico de la hidrovía.

El tramo abarca desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, en la zona de Confluencia, hasta el Río de la Plata exterior, alcanzando el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio.

El proceso se enmarca dentro de la reestructuración impulsada por el DNU 3/2025, mediante el cual el Gobierno disolvió la Administración General de Puertos (AGP) y creó la ANPYN como nuevo organismo autárquico encargado de administrar estas competencias.

Desde Nación destacaron además que el pliego contó con asesoramiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y que durante el proceso se habilitaron instancias de participación ciudadana y consultas técnicas que recibieron más de 200 planteos de interesados.