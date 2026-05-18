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Sociedad Corrientes

Buscaba yuyos para el mate y la mordió una yarará

Una mujer de 75 años se recupera tras ser mordida por una yarará en Corrientes. El ataque ocurrió mientras buscaba yuyos para el mate en el patio de su casa.

18 de Mayo de 2026
Una mujer de 75 años fue picada por una yarará
Una mujer de 75 años fue picada por una yarará Foto: Ilustrativa

Una mujer de 75 años se recupera tras ser mordida por una yarará en Corrientes. El ataque ocurrió mientras buscaba yuyos para el mate en el patio de su casa.

Una mujer de 75 años, identificada como Luisa Inés Cañete, fue atacada por una serpiente yarará de la cruz mientras realizaba tareas domésticas habituales en el predio de su domicilio en la zona de Colonia San Antonio, jurisdicción de San Miguel, provincia de Corrientes.

 

Según relataron allegados a la familia, el incidente se produjo en momentos en que Cañete se encontraba buscando "yuyos" para el mate en el patio de su casa. En un descuido, tuvo un encuentro con el ofidio, que le propinó una mordedura en uno de sus talones.

Inmediatamente tras el ataque, la mujer fue asistida y trasladada para recibir atención médica especializada. Como parte del protocolo sanitario para estos casos, se le administraron cuatro dosis de suero antiofídico, tratamiento que resultó clave para su estabilización.

 

De acuerdo a los últimos informes sobre su estado de salud, la paciente ha evolucionado favorablemente al tratamiento médico, se encuentra fuera de peligro, bajo observación y completando el proceso de recuperación, indica El Litoral de Corrientes.

Temas:

Yarará yuyos Mate Corrientes mordida
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