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Sociedad Concepción del Uruguay

Una niña se fue a dormir y encontró una yarará en su cama

El hecho se registró en barrio El Bosque, de Concepción del Uruguay. Los padres de la pequeña contaron que escuchó un ruido extraño y cuando fue a la cama, se llevó una gran sorpresa.  

22 de Abril de 2026
La yarará en la cama de la nena
La yarará en la cama de la nena

El hecho se registró en barrio El Bosque, de Concepción del Uruguay. Los padres de la pequeña contaron que escuchó un ruido extraño y cuando fue a la cama, se llevó una gran sorpresa.  

Una familia de Concepción del Uruguay se vio sorprendida por la aparición de una yarará en su vivienda.

 

El inusual episodio ocurrió en barrio El Bosque de La Histórica, cuando la hija de la pareja se iba a acostar y encontró la yarará grande (Bothrops alternatus), en su cama.

 

Según relataron, al momento de acostarse, la menor escuchó un ruido extraño, lo que permitió advertir la presencia del reptil, que se encontraba cómodamente en el lugar. Ante la situación, los adultos actuaron con cautela y lograron contener al animal sin que se produjeran ataques ni personas heridas.

 

Tras el incidente, se dio aviso para identificar correctamente a la serpiente y proceder a su resguardo. Finalmente, se confirmó que el ejemplar será devuelto a su hábitat natural, priorizando su conservación, indica La Pirámide.

 

Temas:

Yarará cama Concepción del Uruguay
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