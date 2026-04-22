Una niña se fue a dormir y encontró una yarará en su cama

La yarará en la cama de la nena

Una familia de Concepción del Uruguay se vio sorprendida por la aparición de una yarará en su vivienda.

El inusual episodio ocurrió en barrio El Bosque de La Histórica, cuando la hija de la pareja se iba a acostar y encontró la yarará grande (Bothrops alternatus), en su cama.

Según relataron, al momento de acostarse, la menor escuchó un ruido extraño, lo que permitió advertir la presencia del reptil, que se encontraba cómodamente en el lugar. Ante la situación, los adultos actuaron con cautela y lograron contener al animal sin que se produjeran ataques ni personas heridas.

Tras el incidente, se dio aviso para identificar correctamente a la serpiente y proceder a su resguardo. Finalmente, se confirmó que el ejemplar será devuelto a su hábitat natural, priorizando su conservación, indica La Pirámide.