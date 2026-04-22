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Internacionales Hallazgo arqueológico

Encontraron en Perú una estructura arqueológica asociada a la civilización más antigua de América

El descubrimiento se realizó en Áspero, antiguo asentamiento costero vinculado a la cultura considerada la más antigua de América. Investigadores creen que el espacio era utilizado para observación astronómica y planificación productiva.

22 de Abril de 2026
Hallazgo en Perú.
Hallazgo en Perú.

El descubrimiento se realizó en Áspero, antiguo asentamiento costero vinculado a la cultura considerada la más antigua de América. Investigadores creen que el espacio era utilizado para observación astronómica y planificación productiva.

Un nuevo hallazgo arqueológico en Perú volvió a poner en foco a la civilización Caral, considerada la más antigua de América. Un equipo de especialistas encontró una estructura circular de dos niveles en el asentamiento de Áspero, en la costa central del país, que habría sido utilizada para observación astronómica hace unos 4.000 años.

 

El descubrimiento fue encabezado por la investigadora Ruth Shady, referente de los estudios sobre Caral, y aporta nueva información sobre el desarrollo científico y social de esa cultura prehispánica.

 

Los expertos estiman que la construcción dataría aproximadamente del año 2000 antes de Cristo.

 

 

Dónde fue encontrada

 

El sitio arqueológico de Áspero se encuentra en el distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, a unos 180 kilómetros al norte de Lima.

 

Se trata de un antiguo asentamiento costero que habría funcionado como puerto clave dentro de la red económica y social de la civilización Caral.

 

Según las investigaciones, el área posee una extensión de casi 19 hectáreas y cuenta con decenas de conjuntos arquitectónicos.

 

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Hallazgo en Perú.

 

Para qué servía la estructura

 

Los arqueólogos indicaron que la edificación presenta una forma ovalada y un diseño poco frecuente para la época.

 

La hipótesis principal sostiene que era utilizada por especialistas para observar el Sol, la Luna y las estrellas, con el objetivo de anticipar cambios ambientales.

 

Esos conocimientos resultaban fundamentales para organizar actividades como la pesca, el marisqueo y los intercambios con comunidades agrícolas del valle de Supe.

 

 

Un elemento clave del hallazgo

 

El director del sitio, David Palomino, explicó que la parte superior contiene una huanca, piedra vertical utilizada en los Andes para medir el tiempo mediante sombras solares.

 

Además de esa función, también habría tenido usos rituales y de orientación espacial dentro del asentamiento.

 

Para los investigadores, ese detalle confirma el grado de conocimiento astronómico alcanzado por la sociedad estudiada.

Temas:

Perú Hallazgo arqueológico
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