Trump anuncia que extenderá el alto el fuego con Irán, pero mantendrá el bloqueo naval

La tregua entre Estados Unidos e Irán fue extendida de manera indefinida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien resolvió postergar un eventual ataque militar tras un pedido de Pakistán, país que actúa como mediador en el conflicto. No obstante, la decisión estuvo acompañada por la continuidad del bloqueo militar, mientras se espera una propuesta unificada por parte del gobierno iraní para retomar las negociaciones.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde explicó que la medida responde a la situación interna de Irán y a gestiones diplomáticas impulsadas por autoridades pakistaníes. Según sostuvo, la decisión busca abrir una instancia de diálogo, aunque sin reducir la presión sobre Teherán.

“Se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan elaborar una propuesta unificada”, afirmó Trump, al tiempo que aclaró que ordenó a las fuerzas armadas mantenerse “listas y preparadas” ante cualquier escenario.

Reacciones cruzadas y clima de incertidumbre

Desde Irán, la respuesta fue inmediata y crítica. El asesor parlamentario Mahdi Mohammadi rechazó el anuncio y aseguró que la extensión de la tregua no modifica la postura de su país. “El bando derrotado no puede imponer sus condiciones. La continuación del bloqueo equivale a un bombardeo y debe ser respondida militarmente”, sostuvo.

Además, advirtió que la decisión estadounidense podría tratarse de una estrategia para ganar tiempo. “La prórroga del alto el fuego de Trump es sin duda una estratagema para un ataque sorpresa. Ha llegado el momento de que Irán tome la iniciativa”, agregó.

En paralelo, el primer ministro de Pakistán agradeció públicamente a Trump por aceptar el pedido de extender la tregua, con el objetivo de permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos en curso.

Negociaciones frenadas y advertencias militares

El anuncio se produjo horas antes del vencimiento del alto el fuego, en un contexto sin avances concretos entre ambas partes. Incluso, una reunión prevista en Pakistán entre los principales negociadores fue suspendida, lo que profundizó la incertidumbre sobre el futuro del diálogo.

Mientras tanto, Trump había mostrado previamente una postura más dura, al advertir que “muchas bombas” comenzarían a estallar si no se alcanzaba un acuerdo. También acusó a Irán de haber violado la tregua en reiteradas ocasiones.

Desde el lado iraní, las amenazas también escalaron. Un comandante de la Guardia Revolucionaria advirtió que podrían atacar la industria petrolera regional si se reanudaban las hostilidades, lo que elevaría aún más la tensión en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, eje del conflicto

Uno de los puntos centrales del conflicto continúa siendo el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte global de petróleo y gas. En ese marco, Irán volvió a cerrar el paso marítimo como represalia al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La medida tuvo impacto directo en los mercados internacionales, con una fuerte suba en el precio del petróleo. El barril Brent alcanzó valores cercanos a los 95 dólares, registrando un incremento superior al 30% desde fines de febrero.

En este contexto, el enviado iraní ante Naciones Unidas señaló que su país ha recibido “alguna señal” de Washington sobre una posible flexibilización del bloqueo, condición clave para retomar las conversaciones de paz.

Condiciones para el diálogo y tensión persistente

Pese a los gestos diplomáticos, las diferencias entre ambas partes continúan siendo profundas. Entre los principales obstáculos figuran el programa nuclear iraní, sus alianzas regionales y el control de rutas estratégicas.

Además, la desconfianza mutua sigue marcando el vínculo entre Washington y Teherán. Mientras Estados Unidos insiste en alcanzar un acuerdo, Irán cuestiona la buena fe de las propuestas y mantiene una postura firme frente a las exigencias, publicó La Nación.

En paralelo, otros temas sensibles, como la situación judicial interna en Irán, también ingresaron en la agenda, luego de que el gobierno iraní desmintiera versiones sobre posibles ejecuciones de detenidas, calificándolas como “noticias falsas”.

La prolongación de la tregua abre una nueva ventana para la diplomacia, aunque bajo un escenario de alta tensión y con amenazas latentes. El futuro de las negociaciones dependerá de la capacidad de ambas partes para acercar posiciones en un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.