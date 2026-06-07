Detuvieron a un joven que circulaba en una moto robada y quedó imputado

REDACCIÓN ELONCE
La Policía recuperó una motocicleta sustraída el viernes tras interceptar a un joven de 22 años que circulaba sin patente. El sospechoso quedó detenido por el presunto delito de encubrimiento.
Una moto robada en Concepción del Uruguay fue recuperada durante un procedimiento realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que culminó con la detención de un joven de 22 años acusado de circular a bordo del vehículo sustraído y de intentar justificar su procedencia con una versión que despertó sospechas entre los investigadores.
La causa se originó a partir de una denuncia radicada el viernes 5 de junio por una vecina de la ciudad, quien informó la sustracción de una motocicleta Mondial Dax 70 de color rojo.
Según indicó, el rodado había sido dejado estacionado en el sector destinado a motocicletas frente a su vivienda ubicada sobre calle Combatientes de Malvinas. Tras recibir la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas para localizar el vehículo y determinar quiénes podrían estar involucrados en el hecho.
El seguimiento que permitió recuperar el rodado
Alrededor de las 18:10 del sábado, mientras realizaban recorridas preventivas por la zona de calle Arturo Frondizi, los investigadores observaron a un motociclista que circulaba en un vehículo de similares características al denunciado como robado.
Además, el motovehículo no tenía colocada la chapa patente, circunstancia que motivó a los uniformados a iniciar un seguimiento controlado a distancia para evitar una posible fuga.
La intervención se concretó en la intersección de Arturo Frondizi y Misiones. Allí, luego de que el conductor girara hacia el norte por esta última arteria, los efectivos lograron interceptarlo y detener su marcha para realizar las verificaciones correspondientes.
La confesión y la detención
Al ser identificado, el conductor resultó ser un joven de 22 años. Consultado sobre el origen de la motocicleta, manifestó espontáneamente que la había comprado el día anterior por la suma de 50.000 pesos.
Sin embargo, el sospechoso aseguró no recordar ningún dato personal ni características del supuesto vendedor, una explicación que generó mayores sospechas entre los investigadores.
Posteriormente, el personal policial verificó los números de cuadro y motor de la Mondial Dax y comprobó que coincidían plenamente con los registros de la motocicleta denunciada como sustraída por la vecina.
Informada de la situación, la Fiscalía Auxiliar en turno ordenó el secuestro formal del rodado para su restitución a la propietaria y dispuso la detención del joven. El acusado fue trasladado a la Sección Antecedentes para su correcta identificación y luego alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental, imputado por el supuesto delito de encubrimiento en flagrancia.