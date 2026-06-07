Suspendieron a una fiscal por demoras en una causa de violencia de género que terminó en femicidio en Santa Fe

La fiscal María Verónica Ballari, especializada en violencia de género, fue suspendida por 90 días sin goce de sueldo después de que la Legislatura de Santa Fe detectara demoras e irregularidades en una investigación que tenía como víctima a Ailén Ayelén Oggero, una enfermera de 32 años asesinada a balazos en febrero de 2025.

Según se informó, aunque la investigación del crimen no está bajo su responsabilidad, Ballari fue cuestionada por no haber impulsado de manera inmediata la imputación de Jonathan Oscar Omill, expareja de la víctima, ni haber solicitado medidas cautelares más severas pese a la existencia de denuncias previas por amenazas y hostigamiento contra la enfermera.

El caso continúa sin detenidos por el asesinato.

Cuestionamientos a la actuación fiscal

De acuerdo con el informe que motivó la sanción, existían antecedentes de violencia de género denunciados por Ailén Oggero contra Omill antes de su muerte. Incluso, la Justicia había dispuesto una restricción de acercamiento debido a los episodios de violencia denunciados por la mujer.

La investigación administrativa concluyó que la fiscal no impulsó acciones que podrían haber fortalecido la protección de la víctima frente a la situación de riesgo que atravesaba. Aunque Ballari no tenía a su cargo directo la investigación del homicidio, las observaciones apuntaron a su intervención previa en las denuncias por violencia de género.

Tras conocerse la sanción, la fiscal rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de un "crimen que aún no está esclarecido". Además, argumentó que "imputar a Omill no habría evitado la muerte de Ailén".

La defensa de la fiscal y la apelación

La funcionaria realizó un descargo formal en el que cuestionó los fundamentos de la medida disciplinaria. En ese marco, insistió en que no existen elementos que permitan establecer que una eventual imputación previa hubiera impedido el desenlace fatal.

Por su parte, el abogado defensor de Ballari confirmó que recurrirán la decisión en distintas instancias judiciales. Según adelantó, impugnarán la suspensión ante la Corte provincial y también acudirán a tribunales nacionales.

Asimismo, la defensa anunció que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que existe una aplicación de "responsabilidad objetiva" contra la fiscal.

Un crimen que continúa sin detenidos

El asesinato de Ailén Oggero ocurrió el 18 de febrero de 2025 en la provincia de Santa Fe. La enfermera se encontraba frente a su vivienda de calle Prusia cuando un sicario le efectuó cinco disparos que impactaron en la cabeza y en los brazos, según publicó ElDestape.

Su padre, que estaba en el domicilio junto a los dos hijos de la víctima, de 4 y 11 años, escuchó las detonaciones y salió a asistirla. Sin embargo, la mujer falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Desde el primer momento, la familia apuntó a Jonathan Oscar Omill como principal sospechoso del crimen debido a los antecedentes de violencia que mantenía contra la víctima. En 2024, el hombre había protagonizado graves episodios que incluyeron el robo del auto de Oggero, agresiones físicas y un secuestro que se prolongó durante varias horas.

Tras el homicidio, Omill fue condenado mediante un juicio abreviado por esos hechos previos y recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión. No obstante, la investigación por el asesinato Ailén Oggero continúa abierta y, hasta el momento, no registra personas detenidas ni imputadas por el asesinato de la enfermera.