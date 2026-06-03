Prorrogaron la investigación y la prisión preventiva por el caso Daiana Mendieta

La causa por la muerte de Daiana Mendieta registró una nueva resolución judicial luego de que la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, dispusiera la prórroga de la investigación penal preparatoria y de la prisión preventiva del único imputado en el expediente.

La decisión fue adoptada en el marco del legajo caratulado “C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real”, a partir de un pedido formulado por la fiscal Emilce Paola Reynoso.

La solicitud contó además con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, quien representa a los padres de la víctima en calidad de querellante particular, y de Claudio Manfroni Reynoso, defensor técnico del imputado.

La investigación continuará hasta agosto

De acuerdo con la resolución judicial, la investigación penal preparatoria fue extendida desde el 23 de abril de 2026 hasta el 3 de agosto de 2026, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

La medida permitirá a la Fiscalía continuar con la producción y análisis de elementos probatorios vinculados al caso, que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Daiana Mendieta y las conductas atribuidas al acusado.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá completar las diligencias pendientes dentro del nuevo plazo otorgado por la magistrada.

Continuará detenido en Gualeguay

Además de la extensión de la etapa investigativa, la jueza Cabrera hizo lugar al pedido de la Fiscalía para prorrogar la prisión preventiva del imputado por un plazo de 60 días.

La solicitud fue acompañada por la querella y contó con la conformidad de la defensa técnica durante la audiencia correspondiente.

De esta manera, Norberto Gustavo Brondino continuará alojado en la Unidad Penal Nº 7 “Dr. Casiano Calderón”, de la ciudad de Gualeguay, mientras avanza la investigación judicial por uno de los casos que generó mayor repercusión en Rosario del Tala durante los últimos meses.