Las ventas minoristas volvieron a caer y acumulan más de un año en retroceso

Las ventas minoristas de las pymes descendieron 1,2% interanual en mayo, aunque mostraron una mejora respecto de abril. Desde CAME advirtieron sobre cambios en los hábitos de consumo y márgenes cada vez más ajustados.
Las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual del 1,2% durante mayo y acumularon un retroceso del 3,1% en los primeros cinco meses del año, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque el dato mostró una leve mejora respecto de abril en la comparación mensual, el sector continúa sin encontrar señales firmes de recuperación.
El relevamiento reveló que mayo marcó un nuevo descenso en la actividad comercial, prolongando una tendencia negativa que ya supera el año. Los registros previos también habían mostrado resultados adversos: las ventas cayeron 4,8% en enero, 5,6% en febrero, 0,6% en marzo y 3,2% en abril.
La última variación interanual positiva se había registrado en abril de 2024. Desde entonces, el consumo minorista transitó un escenario de contracción sostenida, condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los hogares al momento de gastar.
Una mejora mensual que no alcanza para revertir la tendencia
Pese al resultado negativo en términos interanuales, el Índice de Ventas Minoristas Pymes mostró una suba desestacionalizada del 1,2% respecto de abril, reflejando una leve recuperación del movimiento comercial.
Sin embargo, desde CAME interpretaron que este comportamiento responde más a factores puntuales que a una mejora estructural. Según el informe, el consumo se concentró cada vez más en bienes esenciales, mientras que los rubros vinculados a gastos no prioritarios continuaron mostrando debilidad.
“El balance operativo de mayo evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de consumo minorista”, sostuvo la entidad, que observó una creciente focalización de los ingresos familiares en la adquisición de productos básicos.
Menor rentabilidad y dependencia de promociones
El informe también advirtió que la actividad comercial se sostuvo, en gran medida, gracias a herramientas financieras, promociones, descuentos y eventos masivos de comercio electrónico.
Desde la perspectiva empresarial, esta dinámica permitió sostener el volumen de ventas, pero a costa de una reducción significativa en los márgenes de rentabilidad. La situación se agravó por el incremento de los costos operativos y las actualizaciones tarifarias.
En cuanto al estado de los comercios, el 48,2% de los encuestados consideró que su situación económica permaneció estable respecto de un año atrás. No obstante, ese porcentaje mostró una disminución de más de cinco puntos en comparación con abril.
Expectativas moderadas para los próximos meses
Respecto del futuro inmediato, el 48,4% de los empresarios proyectó un escenario de estabilidad para los próximos meses. En tanto, el 38,8% confió en una recuperación de la actividad y el 12,8% previó un empeoramiento.
La predisposición a invertir continúa siendo reducida. El 59,4% de los consultados consideró que el contexto actual no resulta favorable para realizar desembolsos de capital, mientras que apenas el 12,5% lo evaluó como una oportunidad.
Según CAME, las perspectivas de estabilización dependerán en gran medida de factores estacionales y de la capacidad de los comercios para reducir inventarios acumulados.
Farmacias crecieron y los rubros no esenciales retrocedieron
El análisis por sectores mostró desempeños dispares. Farmacia lideró los resultados positivos con un crecimiento interanual del 8,2%, seguido por Perfumería, que avanzó 2,3%, y Alimentos y bebidas, con una mejora del 0,2%.
En el extremo opuesto, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles registró la caída más pronunciada, con un retroceso del 8,9%. También se destacaron las bajas de Textil e indumentaria (-5,2%) y Calzado y marroquinería (-0,2%), publicó NA.
Por otra parte, las ventas online de comercios con local físico crecieron 15,2% respecto de mayo del año pasado y avanzaron 3,7% frente a abril. Sin embargo, ese desempeño no alcanzó para compensar la caída general del consumo minorista, que continúa reflejando las dificultades económicas que atraviesan los hogares argentinos.