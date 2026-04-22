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La escuela primaria de Conscripto Bernardi celebrará en mayo sus 100 años de vida institucional

La institución educativa cumple un siglo de historia y prepara una serie de actividades para conmemorar la fecha. La directora destacó a Elonce el rol social de la escuela y el compromiso de vecinos y familias.

22 de Abril de 2026
Escuela Primaria Nº 48 "Conscripto Bernardi"
Escuela Primaria Nº 48 "Conscripto Bernardi"

REDACCIÓN ELONCE

La institución educativa cumple un siglo de historia y prepara una serie de actividades para conmemorar la fecha. La directora destacó a Elonce el rol social de la escuela y el compromiso de vecinos y familias.

La Escuela Primaria Nº 48 "Conscripto Bernardi" de la localidad homónima celebrará sus 100 años el próximo 5 de mayo con una serie de actividades que convocan a toda la comunidad educativa y a vecinos de la región del departamento Federal. Desde la institución destacaron el valor histórico del aniversario y el trabajo colectivo que se lleva adelante para los festejos.

 

La directora, Ana María Olivera, explicó a Elonce que la escuela es la única primaria de la localidad y que el centenario representa un hecho significativo no solo para la institución, sino también para toda la comunidad.

Escuela Primaria N&ordm; 48 "Conscripto Bernardi"
Escuela Primaria Nº 48 "Conscripto Bernardi"

Actualmente, el establecimiento cuenta con una matrícula de aproximadamente 225 alumnos, distribuidos entre el nivel inicial y primario. El plantel docente proviene en su mayoría de localidades cercanas como Federal, Bovril y Sauce de Luna.

 

Preparativos para el acto y cena conmemorativa por el centenario

 

Desde la institución señalaron que los preparativos comenzaron el año pasado con la conformación de comisiones de trabajo y el desarrollo de un proyecto institucional para recuperar la historia de la escuela.

 

En ese marco, se realizaron entrevistas, recopilación de fotografías y testimonios de exalumnos y exdocentes, lo que permitió reconstruir parte de la memoria colectiva del establecimiento.

 

Olivera indicó que el acto central se realizará el 5 de mayo a las 10, fecha en la que la escuela fue fundada en 1926 como Escuela Nacional Nº 85, para luego adoptar su actual denominación.

La escuela primaria de Conscripto Bernardi celebrará en mayo sus 100 años de vida institucional

Además del acto protocolar, se organizará una cena show bailable prevista para el 9 de mayo a las 21, que incluirá espectáculos y un encuentro abierto a toda la comunidad.

 

Desde la institución invitaron a vecinos de la zona y del departamento Federal a participar de las actividades y ser parte del festejo.

 

Las inscripciones y consultas se canalizan a través de la página de Facebook de la escuela, donde también se difunden los detalles organizativos.

 

Mejoras edilicias y participación comunitaria

 

En paralelo a los festejos, la escuela impulsa mejoras en el edificio. A través de la campaña “Pintá y celebrá”, lograron avanzar con la pintura de sectores internos gracias a donaciones y aportes de la comunidad.

 

Asimismo, se realizaron murales con la participación de estudiantes de otras instituciones educativas, que reflejan la identidad y el lema del centenario: “100 años sembrando futuro, un siglo de compromiso con la comunidad”.

 

El rol social de la escuela

 

La directora remarcó que, en localidades pequeñas, la escuela cumple un rol central que va más allá de la enseñanza formal.

 

Indicó que la institución también aborda problemáticas sociales y acompaña a las familias en distintos aspectos, consolidándose como un espacio de contención y desarrollo comunitario.

 

En ese sentido, destacó la participación activa de padres y vecinos en las actividades y en los preparativos del centenario.

Temas:

comunidad educativa Conscripto Bernardi Departamento Federal
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