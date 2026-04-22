Imputaron a mujer por confuso hecho en motel de Paraná y habilitó el desbloqueo de su celular

Imputaron a la mujer que sobrevivió al confuso hecho en motel de Paraná

El pasado 9 de marzo se registró un confuso episodio en un motel ubicado en Avenida Zanni de la ciudad de Paraná, que dejó como saldo un hombre fallecido, Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años y una mujer herida.

Florencia Pisano, que sobrevivió al incidente, recibió hace una semana el alta médica y según confirmó su abogado Milton Urrutia a Elonce, fue formalmente imputada en la causa que lleva adelante la fiscal Patricia Yedro.

“La investigación recién comienza de manera formal”, expresó el profesional que ejerce la defensa de Pisano y explicó que “las medidas de prueba no podían llevarse adelante sin una imputación formal y un abogado que controle producción de las mismas”.

Asimismo, indicó que este martes la mujer “consintió la apertura de su celular y entregó el patrón de desbloqueo”.

Es por ello que, a partir de este momento, se deberá fijar la fecha para realizar la pericia a los teléfonos. “La investigación comienza a marchar formalmente desde ayer”, ratificó Urrutia.

Finalmente, manifestó que la fiscal impuso una serie de medidas de coerción para la imputada, la cual “no puede trasladarse ni mudar de domicilio sin avisar previamente a fiscalía, ni tampoco acercarse a familia del fallecido”.

Hipótesis y dudas

La principal hipótesis sostiene que la mujer habría disparado contra Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, quien fue hallado muerto con un tiro en la nuca, para luego intentar quitarse la vida. Sin embargo, los dermotest realizados habrían dado resultados negativos tanto en ella como en Lussa, lo que abre interrogantes sobre la posible presencia de una tercera persona en el lugar del hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Lussa había recibido amenazas meses antes del episodio y que, en la mañana del lunes 9 de marzo, un desconocido se presentó en su domicilio preguntando por él.

A esto se suma que Pisano habría mantenido una relación previa con un hombre vinculado a una familia bajo investigación por narcotráfico.