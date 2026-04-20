Confuso episodio en motel de Paraná: la mujer recibió el alta, podría ser imputada y se abren nuevos interrogantes

La mujer de 47 años que tenía proyectiles en la fosa nasal y la parte cervical tras el confuso episodio ocurrido en el Motel Torremolinos de Paraná recibió el alta médica el jueves 16 de abril y continúa su recuperación en su domicilio. Se trata de Florencia Pisano, quien fue encontrada herida el lunes 9 de marzo por la mañana en una habitación donde se encontraba junto a Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años. El hombre falleció horas después a raíz de las lesiones que presentaba en el parietal derecho provocadas también por un arma de fuego. Desde ese entonces, la paciente permaneció internada en terapia intensiva del Hospital San Martín.

El caso sigue bajo la órbita de la fiscal Patricia Yedro, quien dispuso la declaración de imputado e imputación de cargos, además de la imposición de medidas de coerción que se cumplirán en el domicilio de la mujer. En la audiencia estará presente su abogado defensor, Milton Urrutia, mientras la causa avanza hacia nuevas instancias judiciales.

Según la investigación, una vez formalizada la acusación se iniciarán pericias sobre el arma calibre .32 encontrada en la escena y se analizarán los celulares secuestrados tanto del hombre como de la mujer. Pisano, debido a su delicado estado de salud, no puede trasladarse, por lo que su declaración podrá realizarse o bien podrá abstenerse mientras avanza el expediente.

Hipótesis principal y dudas en la escena

La principal hipótesis sostiene que la mujer habría disparado contra Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, quien fue hallado muerto con un tiro en la nuca, para luego intentar quitarse la vida. Sin embargo, los dermotest realizados habrían dado resultados negativos tanto en ella como en Lussa, lo que abre interrogantes sobre la posible presencia de una tercera persona en el lugar del hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Lussa había recibido amenazas meses antes del episodio y que, en la mañana del lunes 9 de marzo, un desconocido se presentó en su domicilio preguntando por él.

A esto se suma que Pisano habría mantenido una relación previa con un hombre vinculado a una familia bajo investigación por narcotráfico, según informó Ahora.

Nuevas líneas de investigación y elementos clave

El expediente incorpora nuevos elementos. Entre ellos, el arma calibre .32 hallada junto al cuerpo, los testimonios de empleados del motel y las visitas previas registradas en relación con la víctima.

Otro dato relevante surgido de la investigación indica que la pareja solía concurrir al mismo establecimiento, a bordo de una Fiat Strada Adventure blanca y en horarios similares.