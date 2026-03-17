Mujer baleada en motel sigue en terapia intensiva y comenzó a responder con la mirada

La mujer que fue hallada con heridas de arma de fuego en un motel de Avenida Zanni de Paraná continúa internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín. Según se confirmó a Elonce, permanece intubada, pero comenzó a responder a estímulos mediante movimientos oculares.

Se trata de Florencia Pisano, de 47 años, quien fue encontrada herida el lunes 9 de marzo por la mañana en una habitación del motel donde se encontraba junto a Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años. El hombre falleció horas después a raíz de las lesiones que presentaba provocadas por un arma de fuego.

De acuerdo con la última actualización sobre su estado de salud, la mujer se encuentra en un proceso de vinculación para retirarle el respirador, aunque todavía permanece conectada al mismo. Abre los ojos y responde con gestos de “sí” o “no” mediante la mirada, lo que representa una leve evolución dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.

Internada en terapia intensiva

Pisano sigue internada en la sala de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital San Martín, donde permanece bajo estricta observación médica.

Su estado continúa siendo considerado crítico, ya que las heridas sufridas comprometieron zonas sensibles del cuerpo y obligaron a su internación inmediata tras el hecho.

Los médicos mantienen un seguimiento permanente del cuadro clínico y analizan la evolución neurológica.

Qué se sabe del hecho

El episodio ocurrió en la madrugada del lunes 9 de marzo en un motel ubicado sobre Avenida Zanni, en la ciudad de Paraná.

Según relató el jefe de la Departamental de Policía, comisario Hernán Góngora, la pareja ingresó al establecimiento alrededor de las 23 horas del domingo.

A la mañana siguiente, uno de los empleados del lugar encontró a la mujer en la puerta de la habitación y dio aviso inmediato a la policía y a los servicios de emergencia.

La víctima presentaba heridas de arma de fuego en la zona de la fosa nasal y en la región cervical, mientras que el hombre tenía un disparo en el parietal derecho, según precisaron las primeras pericias.

Investigación judicial en curso

En el interior de la habitación los investigadores encontraron un revólver calibre .32, que sería el arma utilizada en el hecho.

No obstante, todavía se busca determinar con precisión cómo se produjeron los disparos y quién fue el autor de los mismos.

Para esclarecer el caso, la Justicia ordenó la realización de pruebas de dermotest, que permitirán establecer si alguna de las personas manipuló o disparó el arma.

La investigación está a cargo de la fiscal Patricia Yedro, quien junto a la Policía Departamental continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido.

Sin indicios de terceros

De acuerdo con las primeras actuaciones, no se registraron ruidos ni llamados de alerta durante la noche en el motel, según indicaron los responsables del establecimiento.

Además, las primeras averiguaciones descartaron la intervención de una tercera persona en el episodio.

La pareja mantenía una relación desde hacía aproximadamente cinco años y, según informaron las autoridades, no existían denuncias previas por violencia de género.

El hombre era oriundo de San Benito, mientras que la mujer reside en la ciudad de Paraná.

Mientras la investigación continúa, se aguarda la evolución del estado de salud de la mujer, cuyo testimonio será clave para esclarecer lo ocurrido hace una semana en el motel de Avenida Zanni. Elonce.com