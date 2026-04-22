Avanza un frente frío que provoca un significativo cambio térmico con riesgo de heladas

Luego de la inestabilidad del inicio de la semana, un cambio de circulación será protagonista del tiempo. Ingresa un aire polar, con fuerte descenso térmico y condiciones propicias para las primeras heladas.
Los últimos días de la semana del cuarto mes del año, estará dominada por una secuencia típica del otoño, con una primera etapa caracterizada por el aporte de aire cálido y húmedo desde el norte, seguida por el avance de un frente frío que provocará un cambio térmico significativo.
Hasta el viernes, la circulación de viento norte favorecerá la concentración de humedad sobre la franja este del país, lo que dará lugar a precipitaciones de variada intensidad, particularmente sobre el Litoral y áreas adyacentes.
Hacia el cierre del fin de semana, el escenario cambiará de manera marcada con el ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzará sobre gran parte del territorio, generando un contexto favorable para la ocurrencia de las primeras heladas en la región central.
Lluvias intensas en el este y fuerte contraste térmico
El viernes presentará un marcado contraste térmico entre el norte y el sur del país, en un contexto donde las precipitaciones se concentrarán sobre el noreste argentino. Se esperan acumulados de entre 60 mm y 100 mm, e incluso superiores en sectores puntuales del sur de Corrientes, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, extendiéndose también hacia Uruguay y el sur de Brasil.
Este evento estará asociado a la interacción entre una masa de aire cálido y húmedo proveniente del norte y el avance de aire más frío desde el sur, generando condiciones de inestabilidad con potencial para lluvias intensas en cortos períodos.
En cuanto al aspecto térmico, las temperaturas máximas alcanzarán valores de entre 28 °C y 36 °C en el norte argentino, mientras que en la región central se ubicarán entre 20 °C y 24 °C, y en la Patagonia entre 12 °C y 16 °C. Este gradiente térmico refuerza la dinámica frontal y la intensidad de las precipitaciones en el este.
Transición y avance del frente frío hacia el domingo
El sábado se presentará como una jornada de transición, con condiciones mayormente estables y sin precipitaciones significativas en el territorio nacional. El sistema frontal se desplazará hacia el noreste, dejando momentáneamente un ambiente más seco en gran parte del país.
Sin embargo, hacia el domingo se reactivará la inestabilidad sobre el este argentino con el avance del frente frío. Se prevén lluvias de entre 10 mm y 40 mm, con focos puntuales que podrían alcanzar entre 40 mm y 60 mm en sectores del sur del Litoral, Entre Ríos y el norte y este de Buenos Aires.
Más allá de las precipitaciones, lo más relevante será el marcado descenso de las temperaturas. Las máximas caerán a valores de entre 16 °C y 20 °C en la región central y entre 8 °C y 12 °C en la Patagonia, evidenciando el avance del aire frío post-frontal.
Aire polar y primeras heladas: impacto en el centro del país
El lunes se consolidará el ingreso de la masa de aire polar, con un escenario dominado por condiciones secas y un descenso térmico generalizado en todo el país. Las lluvias quedarán restringidas al extremo noreste, mientras el resto del territorio experimentará estabilidad.
Las temperaturas mínimas reflejarán con claridad el cambio de masa de aire: toda la Patagonia registrará valores inferiores a 0 °C, mientras que en el centro del país se ubicarán entre 2 °C y 6 °C en llanura, con sectores que descenderán a un rango de entre 0 °C y 4 °C, especialmente en áreas serranas.
Este escenario configura el contexto más propicio en lo que va del año para la ocurrencia de las primeras heladas en el centro del país, particularmente en zonas rurales, valles y bajos donde el enfriamiento radiativo es más eficiente, indica el sitio Meteored.
El pronóstico para Paraná
El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa con condiciones mayormente estables y temperaturas moderadas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan jornadas con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones, con máximas que oscilarían entre los 21 y 23 grados y mínimas que se ubicarían entre los 7 y 15 grados.
Además, se prevén vientos leves a moderados, con algunas ráfagas más intensas hacia el viernes.
Para el fin de semana, la temperatura máxima será de 23 grados y la mínima entre 13 y 15, con cielo algo nublado.