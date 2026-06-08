Entrerriano ganó más de $20 millones en el Quini 6: dónde se hizo la apuesta

Un entrerriano ganó más de 20 millones en el Quini 6

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo por la noche, dejó contento a un entrerriano que acertó la modalidad Siempre Sale, llevándose un premio de más de 20 millones de pesos.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta ganadora se jugó en la Agencia Nº 68 de la localidad de Feliciano. El premio asciende a los $20.588.944,50. Además hubo otros 23 ganadores que se llevan la misma cifra.

Por otra parte, un apostador de Corrientes Capital se quedó con el primer premio de La Segunda y se llevó más de 1.400 millones de pesos.

En la modalidad Tradicional, donde salieron los números 13-29-41-27-17-07, ningún apostador acertó el pozo quedó vacante.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 42-17-12-39-22-32. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.581.875.752.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3275 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $61.668.70.

Para el próximo sorteo, que se realizará el miércoles, hay un pozo en total estimado en $5.600.000.000. Elonce.com