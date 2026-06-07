Quini 6: un apostador se llevó 1.400 millones y en el Siempre Sale hubo 24 ganadores, uno es de Entre Ríos

En La Segunda del Quini 6, un apostador correntino se llevó el primer premio. Por su parte, un entrerriano cobrará más de 20 millones.
El Quini 6 tuvo un nuevo ganador de un importante premio, ya que un apostador de Corrientes Capital se quedó con el primer premio de La Segunda y se llevó más de 1.400 millones de pesos.
Por su parte, en el Siempre Sale hubo 24 ganadores, uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.600 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 13-29-41-27-17-07. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.416.937.637.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-06-21-29-08-20. En esta modalidad hubo un ganador de Corrientes capital que acertó todos los números y se lleva un total de $1.416.937.636,80.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 42-17-12-39-22-32. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.581.875.752.
En el Siempre Sale hubo 24 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 31-12-21-23-41-45. Cobrarán cada uno $20.588.944,50. Entre ellos hay un entrerriano que se llevó uno de los premios.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3275 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $61.668.70. Elonce.com