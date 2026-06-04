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Cuatro entrerrianos ganaron importantes premios en el Quini 6 y el Loto

Cuatro apostadores entrerrianos fueron favorecidos en los últimos sorteos del Quini 6 y Loto. Los premios superaron en total los 22 millones de pesos.

4 de Junio de 2026
Los premios superaron los 22 millones de pesos
Los premios superaron los 22 millones de pesos

Cuatro apostadores entrerrianos fueron favorecidos en los últimos sorteos del Quini 6 y Loto. Los premios superaron en total los 22 millones de pesos.

La suerte sigue tocando a apostadores de los distintos juegos de azar en la provincia de Entre Ríos.

 

Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, tres personas ganaron importantes sumas en el último sorteo del Quini 6 y otra en el Loto.

 

En la Agencia Nº 711 de Puerto Yerúa, departamento Concordia, se jugó una boleta que ganó $11.897.219,25 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6.

 

En La Segunda, con 5 aciertos, resultaron ganadores dos apostadores que se llevan $2.651.154,75 cada uno. Las boletas se confeccionaron en la Agencia Nº 315 de Crespo y en la Agencia Nº 555 de la ciudad de Paraná.

Más de 5 millones en el Loto

Por otra parte, en el sorteo N° 3888 del Loto, que también se jugó este miércoles, un vecino de la localidad de Diamante logró cinco aciertos en la modalidad Tradicional y se hizo acreedor de un premio de $ 5.512.142. La boleta se realizó en la Agencia Nº 94.

 

Vale recordar que, a fines de mayo, un entrerriano ganó más de $1.000 millones en el Loto Plus. El premio millonario correspondió al sorteo realizado el sábado 23 en la modalidad Desquite del Loto Plus y la apuesta ganadora fue confeccionada en la Agencia Nº 1265, también de la ciudad de Diamante.

 

Junto con el Quini 6, el Loto Plus es uno de los sorteos más populares y esperados por los jugadores de lotería en Argentina. El primero se realiza los domingos y miércoles por la Lotería de Santa Fe; y el segundo se sortea sábados y miércoles por la Lotería de Buenos Aires.

 

Estos juegos despiertan gran expectativa en miles de personas que sueñan con cambiar su vida gracias a los premios millonarios disponibles.

 

En el caso del Quini 6, el próximo sorteo habrá en juego un total de 5.400 millones de pesos; en tanto que el Loto tiene un pozo estimado de $ 7.327.000.000. Elonce.com

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Quini 6 Loto apostadores juegos de azar IAFAS
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