Cuatro entrerrianos ganaron importantes premios en el Quini 6 y el Loto

La suerte sigue tocando a apostadores de los distintos juegos de azar en la provincia de Entre Ríos.

Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, tres personas ganaron importantes sumas en el último sorteo del Quini 6 y otra en el Loto.

En la Agencia Nº 711 de Puerto Yerúa, departamento Concordia, se jugó una boleta que ganó $11.897.219,25 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6.

En La Segunda, con 5 aciertos, resultaron ganadores dos apostadores que se llevan $2.651.154,75 cada uno. Las boletas se confeccionaron en la Agencia Nº 315 de Crespo y en la Agencia Nº 555 de la ciudad de Paraná.

Más de 5 millones en el Loto

Por otra parte, en el sorteo N° 3888 del Loto, que también se jugó este miércoles, un vecino de la localidad de Diamante logró cinco aciertos en la modalidad Tradicional y se hizo acreedor de un premio de $ 5.512.142. La boleta se realizó en la Agencia Nº 94.

Vale recordar que, a fines de mayo, un entrerriano ganó más de $1.000 millones en el Loto Plus. El premio millonario correspondió al sorteo realizado el sábado 23 en la modalidad Desquite del Loto Plus y la apuesta ganadora fue confeccionada en la Agencia Nº 1265, también de la ciudad de Diamante.

Junto con el Quini 6, el Loto Plus es uno de los sorteos más populares y esperados por los jugadores de lotería en Argentina. El primero se realiza los domingos y miércoles por la Lotería de Santa Fe; y el segundo se sortea sábados y miércoles por la Lotería de Buenos Aires.

Estos juegos despiertan gran expectativa en miles de personas que sueñan con cambiar su vida gracias a los premios millonarios disponibles.

En el caso del Quini 6, el próximo sorteo habrá en juego un total de 5.400 millones de pesos; en tanto que el Loto tiene un pozo estimado de $ 7.327.000.000. Elonce.com