Anses: activaron el pago de la Tarjeta Alimentar y el aumento para beneficiarios de AUH

La Tarjeta Alimentar y AUH en junio comenzaron a pagarse junto con el aumento dispuesto por la movilidad previsional, que elevó los haberes de millones de beneficiarios en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activó el calendario de pagos correspondiente al sexto mes del año y confirmó los nuevos montos que percibirán las familias alcanzadas por estos programas.

Con el incremento del 2,58%, la Asignación Universal por Hijo pasó a $144.932 por cada menor a cargo, mientras que la AUH por hijo con discapacidad ascendió a $471.915. A estos valores se suma la Tarjeta Alimentar, una prestación destinada a garantizar el acceso a productos alimenticios básicos.

La asistencia alimentaria, que depende del Ministerio de Capital Humano, continúa acreditándose automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar varían según la composición del grupo familiar. Las embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) y las familias con un hijo reciben $72.250.

En tanto, los hogares con dos hijos cobran $113.299, mientras que las familias con tres o más hijos acceden a $149.425. Estos importes se suman al haber mensual de la AUH y constituyen un refuerzo para la compra de alimentos.

El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años, embarazadas que perciben la AUE, familias con hijos con discapacidad que cobran AUH y titulares de Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos.

Calendario de pagos de junio

Anses confirmó que el cronograma de pagos para la AUH se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Los beneficiarios con DNI finalizados en 0 cobran el 8 de junio; terminados en 1, el 9 de junio; en 2, el 10; en 3, el 11; y en 4, el 12 de junio.

Por su parte, los DNI terminados en 5 perciben sus haberes el 16 de junio; los finalizados en 6, el 17; en 7, el 18; en 8, el 19; y en 9, el 22 de junio. La acreditación de la Tarjeta Alimentar se realiza en la misma fecha y cuenta que la prestación principal.