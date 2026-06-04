AUH y Asignación por Embarazo de Anses: nuevos montos del “Plan de los Mil Días” en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos de los beneficios contemplados en el Plan de los Mil Días para el mes de junio de 2026. Dicho programa se aplica a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

Anses oficializó los nuevos montos del Plan de los Mil Días en el Anexo V de la Resolución 146/2026 de Anses. Los mismos incluyen un aumento del 2,58%. Este programa fue creado por la Ley 27.611 con el objetivo de brindar acompañamiento económico y sanitario a las familias durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Complemento Leche para AUH y Asignación por Embarazo

Uno de los beneficios más importantes del Plan de los Mil Días es el Complemento Leche. Este subsidio mensual está destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad y a beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Con la actualización de junio de 2026, el monto del Complemento Leche se elevó a $54.665.

El beneficio se liquida de manera automática mediante un intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. Por esta razón, las familias no deben realizar ningún trámite para acceder a su cobro.

Además, este complemento es compatible con la Tarjeta Alimentar. Los montos de dicho beneficio fueron actualizados el mes pasado a $72.250 para un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más.

Asignación por nacimiento

El Plan de los Mil Días también contempla el pago de la asignación por nacimiento para familias cubiertas por la AUH y la Asignación por Embarazo. Previamente a su implementación, dicho pago único solamente se liquidaba a familias del SUAF.

Como resultado del aumento de junio de 2026, este pago único se ubica en $84.478.

No obstante, Anses recuerda que el importe abonado es el vigente en el mes en que ocurre el nacimiento. Por lo tanto, el valor no depende de la fecha en la que se presenta la solicitud.

La gestión puede realizarse dentro de los dos meses y dos años posteriores al nacimiento del menor. Asimismo, es requisito haber percibido la AUH o la Asignación por Embarazo durante el mes en que se produjo el nacimiento.

Complemento Salud para AUH

Otra de las prestaciones incluidas en el Plan de los Mil Días es la Asignación por Cuidado de Salud Integral, más conocida como Complemento Salud. Este beneficio anual está dirigido a familias con hijos menores de 3 años cubiertos por la AUH e inscriptos en el Programa Sumar.

Con la actualización de junio de 2026, los montos de referencia quedaron fijados en $144.932 por menor de edad y $471.915 por hijo con discapacidad.

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano aún no informó cuándo se realizará el pago este año.

Asignación por adopción

El Plan de los Mil Días también contempla la asignación por adopción para familias que cobran la AUH o la Asignación por Embarazo. Desde junio de 2026, este pago único asciende a $505.070 tras la aplicación del aumento del 2,58%.

La solicitud puede efectuarse dentro de los dos meses y dos años posteriores a la sentencia firme de adopción. Además, es condición haber percibido la AUH o la Asignación por Embarazo durante el mes en que se dictó dicha sentencia.