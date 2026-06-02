ANSES confirmó el nuevo tope de ingresos para cobrar asignaciones familiares en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores que tendrán las asignaciones familiares durante junio de 2026 y confirmó también cambios en los límites de ingresos para acceder a las prestaciones.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial y se enmarca dentro del esquema de movilidad mensual que actualmente rige para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Para este mes, el incremento será del 2,58%.

La medida alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de prestaciones por desempleo que perciben beneficios a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Nuevos límites de ingresos para cobrar asignaciones

Uno de los cambios más importantes definidos por ANSES tiene que ver con los topes de ingresos permitidos para acceder al beneficio. Desde junio, el ingreso máximo del grupo familiar será de $5.941.936.

Además, el organismo aclaró que si uno de los integrantes del hogar supera un ingreso individual de $2.970.968, automáticamente se pierde el derecho a cobrar asignaciones familiares, incluso si el total del grupo familiar no supera el límite general establecido.

Desde ANSES explicaron que estos parámetros se actualizan junto con la movilidad mensual y son fundamentales para definir tanto el acceso a las prestaciones como el monto que percibe cada familia.

El organismo también recordó que el sistema contempla distintos rangos de ingresos, por lo que dos hogares pueden cobrar montos diferentes aun recibiendo la misma asignación.

Cuánto se cobrará por hijo en junio

Con la actualización del 2,58%, las asignaciones familiares registrarán nuevos montos durante junio. Para las familias que integran el primer rango de ingresos, de hasta $1.122.074, el valor por hijo será de $72.474.

En el segundo rango, correspondiente a ingresos de entre $1.122.074,01 y $1.645.630, el monto ascenderá a $48.888.

Por su parte, quienes perciban ingresos de entre $1.645.630,01 y $1.899.934 cobrarán $29.570, mientras que las familias ubicadas en el último tramo, de hasta $5.941.936, recibirán $15.257 por hijo.

En el caso de los monotributistas, los valores también fueron ajustados según la categoría correspondiente dentro del régimen simplificado.

Desde ANSES remarcaron además que existen zonas del país donde se aplican montos diferenciales, por lo que algunas prestaciones pueden presentar valores superiores dependiendo de la región de residencia.