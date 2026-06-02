Continúa el operativo de renovación de la Tarjeta Social en Paraná: "Es un trámite muy rápido"

Pablo Alasino habló sobre la renovación de la Tarjeta Social.

Continúa en Paraná el operativo especial de renovación de la Tarjeta Social, destinado exclusivamente a beneficiarios de la capital entrerriana. La atención se realiza en la Vieja Usina y, según informaron desde el Gobierno provincial, todavía restan retirar alrededor de 1.500 plásticos.

En total, el proceso alcanza a unos 7.000 beneficiarios de Paraná Ciudad y se extenderá hasta este miércoles en horario reducido, de 8 a 11.30.

El director de Políticas Alimentarias de Entre Ríos, Pablo Alasino, destacó que el trámite fue diseñado para realizarse de manera rápida y sencilla, con el objetivo de facilitar el acceso a los nuevos plásticos.

“Queremos que nadie se vaya sin su tarjeta”

En diálogo con la prensa, Alasino explicó a Elonce que el operativo comenzó la semana pasada debido a la necesidad de modernizar las tarjetas existentes, muchas de las cuales tenían varios años de antigüedad.

“Decidimos prorrogar esto para aquellos vecinos que no habían podido acercarse o no habían tenido conocimiento. Queremos que nadie se vaya sin su tarjeta”, señaló el funcionario.

Además, remarcó que el procedimiento fue pensado para que los beneficiarios no pierdan demasiado tiempo. “Es un trámite muy rápido, no les va a llevar más de media hora o 45 minutos”, afirmó.

Para completar la renovación de la Tarjeta Social, los beneficiarios deben concurrir con el plástico viejo, DNI y, si es posible, una fotocopia del documento.

Alasino también llevó tranquilidad a quienes todavía no pudieron realizar el trámite y aclaró que no perderán el beneficio.

“No significa que se les va a dar de baja la tarjeta ni el monto acreditado. Vamos a idear un nuevo dispositivo para quienes todavía no hayan podido retirarla”, sostuvo.

Qué pasará con las tarjetas que todavía no fueron retiradas

Actualmente, todavía quedan alrededor de 1.500 plásticos sin entregar en Paraná, pese a que el operativo ya lleva varios días en marcha.

Desde Provincia indicaron que, una vez finalizado este proceso, se analizará cómo continuar con la entrega para quienes no hayan podido acercarse.

“Lo ideal es que vayamos modernizando y renovando todas las tarjetas”, expresó Alasino durante la entrevista con Elonce.

Además, recordó que el operativo vigente es exclusivo para beneficiarios de Paraná Ciudad y aclaró que en el resto de la provincia la renovación se realiza mediante coordinación con municipios, juntas y comunas.

Dónde se realiza el operativo

La entrega de los nuevos plásticos de la Tarjeta Social se desarrolla en la Vieja Usina, ubicada en la zona de Gregoria Pérez y San Martín, junto al Mirador TEC.

El operativo continuará este miércoles de 8 a 11.30 y desde el Ministerio pidieron a los beneficiarios acercarse con tiempo debido a que la atención será únicamente hasta el mediodía.

Por último, Alasino indicó a Elonce que quienes tengan dudas o no puedan concurrir deberán mantenerse atentos a las redes oficiales del Ministerio y del Gobierno provincial, donde se informarán los próximos pasos para completar la renovación de la Tarjeta Social.