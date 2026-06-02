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La conciencia ambiental ganó relevancia en una jornada junto al río

En el Balneario Thompson, se realizó una jornada de limpieza de ríos y arroyos, junto a la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, y otras instituciones como el Rotary, el Club de Leones, SUP Amigos del Río y A Remarla (Escuela de Kayak).

2 de Junio de 2026

En el Balneario Thompson, se realizó una jornada de limpieza de ríos y arroyos, junto a la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, y otras instituciones como el Rotary, el Club de Leones, SUP Amigos del Río y A Remarla (Escuela de Kayak).

El objetivo fue sensibilizar sobre el cuidado ambiental, especialmente respecto a los residuos sólidos urbanos. La limpieza incluyó el Islote Curupí, la entrada del arroyo Las Viejas y Puerto Sánchez, con la participación de más de 100 estudiantes universitarios.

“Es fundamental fomentar la conciencia social y la participación ciudadana, especialmente entre los estudiantes de carreras afines al ambiente, en un mensaje no solo para las generaciones presentes, sino, sobre todo, para las generaciones futuras”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

El Decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi, manifestó: “venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo para fomentar este tipo de actividades con responsabilidad social y ciudadana, por el bienestar de la comunidad”.

Se realizó una jornada de limpieza y sensibilización del río
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