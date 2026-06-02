Dos vehículos protagonizaron un violento accidente en el ingreso a Concordia

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este martes en el acceso sur a Concordia, donde dos vehículos colisionaron en el cruce conocido como “El Martillo”.

El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta Provincial 22 y avenida Presidente Perón, un sector de importante circulación vehicular en el ingreso a la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, por causas que todavía se intentan establecer chocaron un Chevrolet Prisma y un Chevrolet Cruze, provocando importantes daños materiales en ambos rodados.

Cómo fue el accidente en Concordia

De acuerdo con la información brindada por personal de Comisaría Frigorífico Yuquerí, el Chevrolet Prisma era conducido por una mujer de 42 años que viajaba acompañada por dos menores de 7 y 2 años.

El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Cruze manejado por un hombre de 48 años.

Accidente en Concordia. Foto: Diario Río Uruguay.

Tras el impacto, ambos automóviles terminaron con severos daños en la parte delantera y lateral, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y ordenando la circulación vehicular en la zona.

Investigan las causas del choque

Luego del accidente, efectivos de Comisaría Villa Adela permanecieron en el lugar aguardando la llegada de agentes de Tránsito.

Las circunstancias en las que ocurrió el siniestro son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis sobre cómo se produjo el choque.