Encontraron perros desnutridos, rodeados de suciedad y condenaron a su dueña por maltrato animal

La Justicia de Concordia dictó una condena por maltrato animal contra una mujer que admitió haber mantenido a tres perros en condiciones de abandono y desnutrición dentro de una vivienda de esa ciudad entrerriana.

La imputada, Patricia Lorena Encina, recibió una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional después de reconocer su responsabilidad durante un juicio abreviado.

La sentencia fue emitida por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Aníbal Lafourcade, y fue destacada por organizaciones proteccionistas como un antecedente relevante en causas vinculadas con la protección animal.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 9 de mayo de 2025. Posteriormente, efectivos policiales y profesionales veterinarios realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Souza Reilly, entre Alvear y Laprida, en Concordia.

Durante el procedimiento constataron que dos perros raza Rottweiler y un Bulldog Francés permanecían en condiciones incompatibles con su bienestar.

Según el informe judicial, los animales presentaban signos de desnutrición, bajo peso, heridas antiguas y presencia de ectoparásitos.

Además, en el inmueble hallaron acumulación de materia fecal, restos de comida en descomposición y veneno para ratas distribuido en distintos sectores de la vivienda.

Imagen ilustrativa.

El estado de los perros y los elementos encontrados

La investigación también reveló la existencia de una dependencia utilizada como peluquería canina.En ese lugar encontraron agujas, vacunas sin refrigeración y un envase vacío de xilacina, un medicamento veterinario de venta restringida.

Los testimonios incorporados al expediente señalaron además antecedentes de situaciones similares relacionadas con otros perros que habrían permanecido en el domicilio.

Uno de los declarantes mencionó incluso conflictos previos vinculados con un supuesto criadero clandestino. Al analizar las pruebas, el juez concluyó que la mujer mantenía a los animales en cautiverio, sin alimentación suficiente y en un entorno con graves deficiencias sanitarias.

Un antecedente judicial en causas de maltrato animal

La sentencia encuadró los hechos dentro de los delitos previstos en la Ley Nacional 14.346 sobre actos de crueldad y malos tratos hacia los animales.

Además, el fallo dejó establecido que la imputada conocía el estado crítico en el que se encontraban los perros y que, pese a ello, continuó manteniéndolos bajo esas condiciones.

La resolución judicial quedó firme tras el reconocimiento de responsabilidad realizado por la acusada durante el proceso abreviado.